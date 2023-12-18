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هذا وطن وليس شركة لجني الأرباح

12/18/2023 11:19:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

مع دخول الشتاء، استعادت عصابات المخدرات والأسلحة نشاطها من جديد، وبدأت باختبار جاهزية الجيش الأردني الذي كان يتوقع مثل هذا النشاط خلال هذه الفترة، فالشتاء يعتبر فصلا محببا للعصابات، من أجل إغراق الأردن والمحيط بالسموم، لا بل الذهاب إلى محاولة فاشلة لزعزعة استقراره.
أمس، وعلى مدار ساعات جرت اشتباكات مسلّحة عنيفة بين قوات حرس الحدود الأردنية والعصابات المسلحة على الحدود الشمالية، وتم إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية، وقبلها كانت هناك محاولتان لإدخال مخدرات وأسلحة باءتا بالفشل كذلك.
خلال فترة الهدوء النسبي التي سادت في الأشهر الأخيرة، ظننا أن شبح المخدرات ابتعد عن حدودنا، وأن مليشيات الظلام اقتنعت بصحوة قواتنا العسكرية، وتبينت أنه "لا خبز لها" في أرضنا. لكن في الأيام الأخيرة ثبت أن هذه المليشيات لا تكل ولا تمل، فهي تمتلك "مهمة مقدسة" في محاولاتها الحثيثة بتخريب بلدنا، وإغراقه بالسموم وتدمير الأجيال، إضافة إلى جعله معبرا إلى غيره من البلدان المجاورة.
إن هذه التجارة التي يبلغ حجمها عشرات المليارات سنويا، يبدو أنه ليس من السهل التخلي عنها، خصوصا أنها نجحت حتى اليوم وعلى مدار سنوات طويلة في توفير التمويل اللازم لحرب طويلة في الجارة الشمالية، وأمّنت الأموال اللازمة لتوفير السلاح وشراء الولاءات وتشكيل المليشيات الضاغطة التي حسمت كثيرا من الساحات لمصلحة مشغليها.
إذن، فالمحاولات الجادة لاختراق بلدنا وإغراقه بالمخدرات، لا تنطلق دائما من منطلقات مالية، على أهميتها للعاملين في هذه التجارة، بل هناك جهات تهتم كثيرا بإضعاف الأردن سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وتحويله إلى دولة فاشلة على غرار عدد من الدول التي وضعت يدها عليها، من أجل أن تنفذ مشروعها في المنطقة، وهو مشروع لا يتقاطع مع المصالح العربية، بل يتضاد معها، ويصطدم بدرجة الإلغاء.
الحرب المعلنة على الأردن من تلك الجهات ظهرت بوضوح خلال الشهرين الأخيرين، فقد رأينا الكمّ الكبير من الأخبار المضللة التي تمتلئ بها شبكة الإنترنت، والتي تحاول النيل من موقف الأردن تجاه العدوان الصهيوني على غزة، وتشويه هذا الموقف لمصلحة إشاعات لا تمتلك أي درجة من المصداقية، هدفها زعزعة الثقة بسياسات المملكة والتزاماتها القومية.
ورغم أن الجهات المعنية كانت ترصد هذه الأخبار، وتصرّح عنها، إلا أنه، ومن باب "العيار اللي ما يصيب يدوش"، وجدت مثل هذه الألاعيب الرخيصة آذانا مصغية لدى البعض، وأخذوا في ترويجها من دون أن يخضعوها إلى أي تمحيص. آخر تلك الأخبار ما نفته الجهات الرسمية قبل يومين، وهو تكذيب وجود خط بري لإيصال البضائع من بعض الدول العربية للكيان الصهيوني، وهو خبر مضحك جدا لأي متابع للعلاقة الأردنية مع الاحتلال، والتي تعقدت كثيرا في الأسابيع الأخيرة، واتخذت منحى صداميا لا يمكن إخفاؤه.
اليوم، يخوض الأردن حروبا متعددة، وعلى أكثر من جبهة، وهو يقف أمام تحديات حقيقية تفرضها الأحداث الجارية في المنطقة، وأيضا الجهات التي تمتلك أجندات تتعارض مع المصالح الوطنية. هذا الأمر يتطلب التفافا حقيقيا حول قواتنا المسلحة التي تتصدى ببسالة لجميع الأخطار المحيطة بنا، وتدفع ضريبة الدم من أجل أن يبقى الأردن عصيا على الاختراق.
الجيش يقوم بواجبه كاملا، ويبقى الدور علينا نحن بالوقوف إلى جانب وطننا، وأن نجعله أولوية حقيقية، لا أن نتعامل معه بظرفيات وحسابات الربح والخسارة. هذا وطن، وليس شركة لجني الأرباح.

MENAFN18122023000072011014ID1107622424

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