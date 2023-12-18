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رغم مخاطر صحية وقانونية.. من يوفر السجائر لـ50 ألف حدث بإربد؟

12/18/2023 11:18:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- تقدر جمعية حماية الأسرة والطفولة في إربد أعداد الأطفال المدخنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بـ 50 ألف طفل، منهم طلبة مدارس، وآخرون عاملون تركوا مقاعد الدراسة وانضموا إلى سوق العمل.
وتستند تقديرات الجمعية على نسب أظهرتها دراسات سابقة حول عدد المدخنين الأطفال، ومن واقع الخبرة العملية والميدانية للجمعية والتي لمست إدمانا متزايدا على التدخين بين فئات عمرية صغيرة في اربد.
يقول رئيس الجمعية كاظم الكفيري، إن غالبية الأطفال يمارسون التدخين بصورة رسمية من خلال شرائهم علبة سجائر، بينما آخرون يمارسون التدخين بشكل متقطع ويحصلون عليه من زملائهم في العمل أو المدرسة، وهم عرضة لأن يتحولوا بعد فترة إلى مدخنين رسميين، قائلا "التدخين يبدأ بسيجارة ويتحول إلى إدمان".
وأشار إلى أن بيع السيجارة بـ "الفرط" في الدكاكين والسوبر ماركت شجع الأطفال على التدخين لسهولة شرائه وبأثمان رخيصة لا يتجاوز سعر السيجارة الواحدة 10 قروش.
كما لفت الكفيري إلى أطفال بتجميع ثمن علبة السجائر وتقاسمها بينهم، وهو ما يدعو إلى ضرورة تكثيف الرقابة على محال بيع السجائر خصوصا وأن القانون يمنع بيعها للأحداث ما دون الـ 18 عاما.
وكشف أن الأمر لا يتوقف عند حد تدخين السجائر، إذ أن 20 % من الأطفال المدخنين يمارسون تدخين الأرجيلة، إما في منازلهم أمام مرأى ذويهم، أو في المقاهي وسط غياب الرقابة رغم وجود قانون يمنع دخول الأحداث لتلك المقاهي، وهذه قضية أخرى تحتاج إلى الوقوف عندها مطولا.
كما كشف الكفيري عن حالات اطلعت عليها الجمعية أظهرت أن بعض أولياء أمور على علم بممارسة أبنائهم الصغار للتدخين، ويحرصون على إعطائهم ثمن السجائر حتى لا يتعرضون للابتزاز من قبل آخرين، بينما أغلب المدخنين الأطفال يمارسون التدخين خلسة.
وأشار الكفيري إلى وجود أحداث يمارسون التدخين خلسة داخل بعض المدارس، وآخرون خارج أسوارها، الأمر الذي يتطلب من ادارة تلك المدارس تشديد الرقابة واتخاذ أشد الإجراءات الإدارية بحقهم للوصول إلى مدارس خالية من التدخين لما يسببه التدخين من مشاكل صحية في هذه المرحلة العمرية.
ويرى أن انتشار ظاهرة بيع الدخان في الشوارع وعلى البسطات فاقم من مشكلة تدخين الاحداث، إضافة إلى أن هناك العديد من المحال القريبة من المدارس تقوم ببيع السجائر بـ "الفرط" أو بـ "الباكيت"، وسط غياب تام للرقابة على تلك المحال، مؤكدا أن قانون الصحة العامة منع بيع تلك الفئات وشرط على كل منشأة تثبيت ملصق على الواجهة بمنع بيع السجائر للأعمار التي تقل عن 18 عاما.
وقال إن مجلس بلدي أطفال إربد التابع للجمعية وقع وثيقة "لا للتدخين"، وذلك لاطلاق خطة توعوية بمضار التدخين ودعم المجتمع في مواجهة هذه آفة.
وأكد أن أعضاء المجلس وضعوا خطة توعوية عن مضار التدخين وخاصة في المدارس استجابة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في إعداد استراتيجية متكاملة لمكافحة التدخين.
وأشار إلى أن التدخين هو أحد الأسباب المؤدية للوفاة حيث يموت 6 ملايين شخص سنويا ويلعب الحد من التدخين دورا رئيسا في الجهود العالمية المبذولة لتحقيق هدف التنمية المتمثل في الحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بنسبة الثلث بحلول عام 2030 ، مؤكدا على دور مجلس بلدي أطفال اربد في الجمعية بتنفيذ خطة متكاملة عن مكافحة التدخين في المدارس وابراز دور المدرسة كنموذج تعليمي صحي متكامل.
"الغد" التقت ببعض الاطفال المدخنين، بدت قصصهم مختلفة، لكن نتائجها واحدة، ادمان مبكر على التدخين وصعوبة الإقلاع عنه.
أحمد اسم مستعار لأحد الطلبة في الصف الثامن، يروي لـ "الغد" كيف تعلق بالتدخين عن طريق أحد زملائه في المدرسة، قائلا "زميلي كان يحمل علبة دخان وكنت أدخن معه بعد خروجنا من المدرسة، وبعد قرابة شهر أصبحت أشتري السجائر من أحد المحلات القريبة من المدرسة، حيث تباع السيجارة بـ 10 قرش من مصروفي المدرسي".
وتابع: "معدل استهلاكي 5 سجائر يوميا، أقوم بتجميع كل ما أحصل عليه من مال من أجل شرائها، وأحيانا كثيرة ألجأ إلى أخذ سجائر من علبة سجائر والدي دون معرفته".
وأضاف، "حاولت أكثر من مرة تركه بعد مضي 6 أشهر على إشعال أول سيجارة، إلا أني لم أنجح، أعتقد أني أصبحت مدمنا في سن مبكر".
طالب آخر في الصف العاشر، فضل عدم نشر اسمه، قال لـ "الغد" "والدتي وبعد أن علمت عن إدماني للتدخين بدأت بإعطائي ثمن السجائر حرصا منها على عدم استغلالي من مدخنين آخرين"، مشيرا إلى أنه يمارس التدخين منذ أن كان في سن 13 عاما مع زملائه في المدرسة، فيما قال طفل آخر وعمره 14 عاما، "بدأت التدخين بعد التحاقي بسوق العمل من خلال أرباب العمل الذين كانوا يعطونني السجائر بشكل مجاني ثم تعلقت مع الوقت بالتدخين واشتري الآن علبة سجائر يوميا".
وخلصت دراسة أخيرة للجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين؛ إلى أن التدخين في المدارس أصبح ظاهرة تدق ناقوس الخطر.
وكشفت نتائج الدراسة التي أجريت على (20) مدرسة حكومية وخاصة وشملت (3000) طالب وطالبة؛
أن 21,5 %، من الإناث والذكور من الفئة العمرية المستهدفة (18-13 سنة) مدخنون.
وأكدت الدراسة أن ظاهرة التدخين في المدارس تستدعي تضافر الجهود للوقوف دون تفشي هذه الظاهرة والقضاء عليها، كما تنذر بآفة صحية وعادات سلبية تلوح في أفق المجتمع مستقبلا.
وكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أكد سابقا في تصريحات صحفية، أنه وفقا لآخر إحصائية عام 2014 فإن ربع الأطفال في المدارس بالأردن من المدخنين، مؤكدا أن قانون الصحة العامة فيه من البنود والعقوبات ما يكفي لإتاحة السيطرة على "الوباء الجديد المنتشر".
وتشير دراسة مسحية أجرتها جمعية "لا للتدخين" بالتعاون مع مكتب مكافحة السرطان العام الحالي بعنوان "حماية أطفال المدارس من تكتيكات الترويج لمنتجات التبغ" كشفت مدى انتشار نقاط البيع في محيط 150 مترا من المدارس.
وبحسب الدراسة فإن 70 % من المحلات حول 94 مدرسة تبيع منتجات التبغ، و 20 % منها يبيع منتجات التبغ بـ "الفرط"، وحوالي 80 % من هذه المحلات لم تضع لافتة تحظر بيع منتجات التبغ للقاصرين.
وفي ذات الشأن، يقول رئيس قسم علم الاجتماعي في جامعة اليرموك الدكتور عبدالله قازان لـ "الغد"، إن التفكك الأسري ورفقاء السوء يلعبان دورا أساسيا في ارتفاع معدلات التدخين بين الأطفال، فكلما كانت الأسرة متماسكة ولا يوجد لديها مشاكل ساعد ذلك على عدم إقبال أطفالها على التدخين في سن مبكرة.
وأشار إلى أن المخالطة سواء في المدارس أو سوق العمل السبب الرئيس في ممارسة التدخين للأطفال، إضافة إلى أن إعطاء الأطفال أموالا بشكل زائد، يؤدي إلى استغلالها بشراء السجائر، الأمر الذي يتطلب من الأسرة التوازن في إعطاء الأموال للأبناء دون زيادة أو نقصان، كما أن غياب الرقابة على الأطفال وخصوصا إذا كان الابوان مشغولين بالعمل، يساعد بانحراف سلوك الأطفال.
وأكد قازان أنه ورغم وجود تشريعات تحمي اللأطفال من ممارسة التدخين، إلا أن ضف الرقابة أو ضعف تطبيقها، يؤديان إلى زيادة الظاهرة، حيث أن معظم المحال تبيع السجائر لأشخاص دون الـ 18 عاما، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تشديد الرقابة عليها.
وأوضح أنه وبمجرد ممارسة الاطفال للتدخين، فإنه يصعب مستقبلا الاقلاع عنه، خاصة إذا كان الطفل محاطا ببيئة من المدخنين بالمنزل والمدرسة والأماكن العامة.
وقال مرشد تربوي في إحدى المدارس محمد سلامة إن عقوبة الطالب المدخن داخل المدرسة تبدأ من توجيه إنذار وتتدرج إلى الفصل من المدرسة، مؤكدا أن تقليد الطالب لمحيطه هو السبب الأول في أن يصبح مدخنا، مؤكدا أن العقوبة تطبق فقط داخل المدرسة على من يدخن فعليا، بينما لا يعاقب حامل علبة الدخان أو الولاعة أو من يدخن خارج أسوار المدرسة.
وقال المحامي الدكتور يوسف فؤاد الخصاونة إن القانون الأردني ينص على الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر أو غرامة لا تزيد على 500 دينار أو بكلتا العقوبتين لكل من يبيع الحدث تبغا أو كلّفه بشرائه وقَّدم له الأرجيلة وغرامة 20 دينارًا على الحدث، وتضاعف في حالة تكرار المخالفة وإغلاق المحل أو المقهى أو المطعم لمدة من 1 - 3 أشهر في حال تكرار المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وشدد الخصاونة الذي يشغل أيضا عضو في مجلس التطوير التربوي لمدارس بني عبيد ورئيس شبكة مدارس ايدون على ضرورة وجود حملات توعوية لطلبة المدارس وأولياء الأمور حول مضار التدخين، وأن يكون هناك عقوبات رادعة أيضا في المدارس في حال تم ضبط أي طالب يقوم بالتدخين في المدارس وخصوصا وأن المدخن يقوم بتعليم الآخرين من زملائه.
من جانبه، أقر مصدر بالمحافظة بوجود محال تبيع السجائر للأطفال في إربد، مشيرا إلى أن عملية الرقابة المستمرة على آلاف المحال أمر غير ممكن، وهو ما يتطلب التعاون المجتمعي المشترك من أجل مكافحة هذه الظاهرة.
ولفت إلى جولات تفتيشية تنفذها جهات رقابية على محال بيع السجائر، للتأكد من التزامها بالقانون.

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