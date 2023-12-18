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تهديدات الحوثيين وسيناريو رأس الرجاء الصالح.. ما حدود التأثر محليا؟

12/18/2023 11:18:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة - أثار استمرار تهديدات مليشيات الحوثيين لأمن الملاحة البحرية بالبحر الحمر، وإطلاقها صواريخ ومسيرات ضد أهداف تجارية، التساؤل عن حدود تأثيرها محليا على سلاسل الامداد البحري، في وقت يتحدث فيه البعض عن إمكانية أن تشهد بعض السلع ارتفاعا بأسعارها الفترة المقبلة.
حتى الآن، لم تتأثر الأسواق المحلية بما يحدث في البحر الأحمر وسط تطمينات رسمية حول مخزون السلع الإستراتيجية، بينما تظهر أرقام حركة الملاحة والمناولة في موانئ العقبة انخفاض في نسبها.
الأرقام الصادرة عن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تكشف عن انخفاض في حجم المناولة بالموانئ بنسبة 16 %، وتراجع عدد السفن القادمة إلى ميناء العقبة بنسبة
14 %، خلال شهر تشرين الثاني "نوفمبر" الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وفيما لم تفصح إدارة الموانئ عن أي علاقة بين الانخفاض وما يدور في البحر الأحمر، يرى خبراء في النقل البحري أن الأمور أصبحت واضحة، في إشارة منهم إلى تحويل العديد من شركات النقل البحري وجهتها عن مضيق باب المندب إلى طريق رأس الرجاء الصالح مبتعدة عن تهديدات الحوثيين.
في الأيام القليلة الماضية، كانت أعلنت أكثر من شركة نقل كبرى عالمية عن وقف إرسال بواخرها إلى موانئ البحر الأحمر، ومنها بطبيعة الحال العقبة، فيما أخرى حددت مسارات عبر وجهات مختلفة جديدة.
وفقا للبيانات البحرية الدولية الأخيرة، دفعت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، لا سيما تلك المرتبطة بالاحتلال، ببعض الشركات إلى تحويل مسار سفنها بعيدا عن قناة السويس ومضيق باب المندب الإستراتيجي، فقد شوهدت هذه السفن وهي تسلك طريقا أطول حول رأس الرجاء الصالح للوصول إلى أوروبا وآسيا، مما يزيد من وقت عبورها.
خبراء توقعوا أن تأثير التهديدات الأمنية على حركة الملاحة المتجهة إلى العقبة ممكن أن تظهر محليا على شكل تأخر في وصول البضائع وارتفاع أسعارها، فيما قد يحتاج ذلك إلى وقت، وهو ما يمنح الحكومة فرصة لاتخاذ إجراءات استباقية للحد من أي تداعيات قد تشهدها الأشهر القادمة.
في المقابل، يؤكد الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي أن السلع بكافة أشكالها خاصة التموينية متوفرة وبكميات كافية، والمخزون الإستراتيجي من السلع آمن.
وأوضح البرماوي أن سلاسل التوريد تعمل كالمعتاد، ويتم استيراد السلع والبضائع المختلفة من مختلف المنافذ الحدودية والمناشئ المختلفة بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص.
عالميا، أدت الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى رفع أقساط التأمين على السفن، التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر.
وعلى الرغم من أن الارتفاعات في أقساط تأمين السفن لم تكن كبيرة، فإن الحديث يزداد عن إمكانية ارتفاعها مرة واحدة، مما سيؤدي الى ارتفاع كلف البضائع التي تؤم الموانئ نتيجة ارتفاع رسوم التأمين من جهة، وتحويل مسار إبحارها عبر البحر الأبيض المتوسط وصولا الى مقاصدها النهائية.
ويعتبر مضيق باب المندب، الممر المائي الإستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر ببحر العرب وخليج عدن والذي يربط جنوب غرب آسيا مع شرق أفريقيا، وصولا إلى أوروبا، وتكمن أهميته في كونه ثاني أهم مضيق في العالم من الناحية الإستراتيجية، بعد قناة السويس، لأنه يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، واقتصاديا يقع باب المندب بين ثلاث دول اليمن وإريتريا وجيبوتي، ويوفر المضيق ممرا سهلا وقصيرا للسفن التجارية حول العالم، إذ يبلغ عدد السفن التي تمر عبره نحو 21 ألف ناقلة سنويا، و7 % من إنتاج النفط العالمي.
يقول الخبير البحري محمد عبد الله إن عدم استقرار الأمن في البحر الأحمر سيؤدي إلى زيادة تكاليف النقل ومدة العبور في التجارة العالمية بنسبة
43 %، مشيرا إلى أن شركات التأمين تعمد لرفع نسبة المخاطر على الوثائق بمجرد امتداد النيران الى البحر وهذا ما حصل في باب المندب للسفن التجارية، مؤكدا أن شركات التأمين ترفع البوالص على السفن او البضائع وفقا لحجم المخاطر على بعض الخطوط الملاحية بعد دراسة الأوضاع ومستوى الخطورة في تلك المناطق.
وأضاف عبد الله أن سوق التأمين البحري يتوزع على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العالمية، مشيرا إلى عدم قدرة شركات التأمين تحمل تغطية البوالص البحرية بدون التعاقد مع شركات إعادة التأمين، مبينا أن شركات التأمين تتحمل جزءا من التغطية فيما تتكلف شركات إعادة التأمين بالجزء الباقي، موضحا أن القدرة المالية تحدد نسبة تحمل شركات التأمين لتغطية وثائق أجسام السفن أو البضائع على متنها، بالإضافة الى الإمكانيات الفنية لدى تلك الشركات.
وقال الخبير في النقل البحري والتأمينات المحامي الدكتور عاطف المعايطة إن التهديدات الأمنية في باب المندب ومضيق تيران مقابلة السواحل اليمينة رفعت نسبة التأمينات على البواخر بنسب مجنونة، مؤكدا أن النقل البحري منذ ثلاث سنوات تعرض لعدة انتكاسات بدء من جائحة كورونا والتي ارتفعت فيها اسعار نقل الحاويات إلى 800 % ثم الحرب الروسية الاوكرانية وصولا إلى الأوضاع الأمنية الراهنة في منطقة الشرق الاوسط وعدوان الاحتلال الصهوني على قطاع غزة والتهديد الحوثي بضرب الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وبين المعايطة أن وقف كبرى الشركات العالمية الملاحية عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الاحمر يشكل تحديا كبيرا على التجارة البحرية بالنسبة للمستوردين الاردنيين والذي سينعكس على تأخير وصول البضائع وارتفاع كلفة النقل البحري وبالتالي ارتفاع اسعار البضائع في الأسواق المحلية.
وأضاف أن الملاحة البحرية في البحر الأحمر أصبحت غير آمنة، ما يشكل خطرا كبيرا على البواخر التي تأتي من باب المندب، مشيرا إلى تأكيدات رسمية عالمية بأن هناك ازدحام بواخر أمام باب المندب مما يفرض تداعيات خطيرة على اقتصاديات الدول ويلمس المستهلك ارتفاعا في بعض السلع.
من جانبه يرى المختص في إدارة المخاطر علاء ابو خليل أن هذه العمليات لها تداعيات خطيرة اقتصاديا وسياسيا على المنطقة، ولا يمكن تجاهل التأثير السلبي على اقتصادات الدول المحاذية للبحر الأحمر، وهو ممر بحري هام للتجارة العالمية ونقل الغاز والنفط، وستتكبد هذه الدول خسائر فادحة إذا تم تعطيل الملاحة، علاوة على خسائر قطاع السياحة، وأيضا ازدحام السفن في الموانئ، إضافة إلى ذلك، صعود وتيرة مخاطر العلاوة الجيوسياسية التي ترفع أسعار النفط والغاز، وكذلك تكلفة الشحن البحري والتأمين البحري، كما يدفع ذلك إلى تجنب شركات الشحن لطريق البحر الأحمر، وتلجأ لاستخدام طرق بحرية بديلة، ما يرفع التكاليف ويبطئ وصول البضائع والمواد المنقولة بحرا، وقد يعطل ذلك سلاسل الإمداد البحري واللوجستي.
من جهته، يرى التاجر والمطلع على حركات استيراد البضائع، محمد سكر، أنه ونظرا للأهمية الكبيرة للملاحة الدولية في البحر الأحمر، فإن "هجمات الحوثيين" تشكل تهديدا لأمن التجارة والاقتصاد العالمي برمته، مؤكدا أن بعض شركات النقل الملاحية بدأت بتحويل مسار سفنها عن قناة السويس وسلكت طرقا بديلة، مما يعني إطالة مدة الرحلة التي تقطعها سفن الشحن، وهو ما يعني بدوره عرقلة سلاسل الإمداد وارتفاع كلف النقل البحري، وارتفاع كبير في كلف التأمين على السلع العالمية وتجارة النفط والغاز.
وتوقع أن الكثير من أصحاب شركات النفط والسلع الأخرى، قد يترددون في إرسال سفنهم إلى مرمى الخطر، وبامتناعهم، سيكونون قد أوقفوا إمدادات النفط والغاز، ما يؤدي إلى نقص في تلك الإمدادات، وبالتالي ارتفاع الأسعار، وهو ما سيقود إلى زيادة تكلفة الإنتاج الصناعي في العالم، وكلفة السلع التجارية ومن ثم الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي والأردن ليس بعيدا عن ذلك.
ويوافقه بالرأي التاجر عبد الله الشرباتي الذي قال "إن هناك تأخيرا في بعض البضائع نتيجة تزاحم البواخر على مضيق باب المندب في البحر الاحمر بسبب الاحداث الأمنية"، مؤكدا أن ذلك يؤدي الى تحديات كبيرة للتجار وبالتالي تأثيرها على اسعار السلع والخدمات والبضائع بشكل عام، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
ويرى الشرباتي ان المطلوب بالفترة الراهنة أن تأخذ الحكومة ذلك بعين الاعتبار، والبحث عن مخرج تفادي تأخر وصول البضائع بكافة اشكالها سواء التموينية أو غيرها، وأن لايؤثر ذلك سلبا على سلاسل النقل والتزويد.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، أكد في تصريحات سابقة أن الاقتصاد الوطني الأردني قادر على التغلب على الظروف الراهنة وتداعياتها، مشيرا أن الحكومة اتخذت خطوات عملية لدعم القطاع الصناعي بهدف تعزيز تنافسيته ومساعدته في التصدي للتحديات المختلفة.

MENAFN18122023000072011014ID1107622422

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