قرعة معقدة للبرشا وسهلة للملكي بدوري أبطال أوروبا

(MENAFN
- Al Watan) أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي سُحبت في نيون السويسرية، عن مواجهة معقدة لبرشلونة، ومواجهات سهلة لحامل اللقب مانشستر سيتي الإنجليزي ، وريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، إذ سيُواجه بطل الليجا برشلونة، نظيره بطل الكالتشيو نابولي الإيطالي، في مواجهة معقدة للفريق الكتالوني، الذي لا يقدم أفضل مستوياته خلال الفترة الأخيرة، وكذلك نابولي المترنح هذا الموسم، لكنها تبقى محفوفة بالمخاطر.
وأنصفت القرعة باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما أوقعته في مواجهة ريال سوسييداد الإسباني، فيما اصطدم ريال مدريد، بلايبزيج الألماني في مواجهة تبدو على الورق لصالح الملكي.
وكانت القرعة الأسهل لصالح مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث يواجه كوبنهاجن الدنماركي، في مواجهة تبدو محسومة لصالح حامل اللقب، ويلعب بايرن ميونخ الألماني، مع لاتسيو الإيطاليفي مواجهة تبدو سهلة للبافاري.
وجاءت باقي المواجهات متوازنة إلى حد ما، حيث يلتقي وصيف النسخة السابقة إنتر ميلان الإيطالي، نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، ويتواجه آرسنال الإنجليزي وبورتو البرتغالي، ويتقابل آيندهوفن الهولندي و بوروسيا دورتموند الألماني.
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