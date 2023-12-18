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قرعة معقدة للبرشا وسهلة للملكي بدوري أبطال أوروبا

12/18/2023 11:16:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي سُحبت في نيون السويسرية، عن مواجهة معقدة لبرشلونة، ومواجهات سهلة لحامل اللقب مانشستر سيتي الإنجليزي ، وريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، إذ سيُواجه بطل الليجا برشلونة، نظيره بطل الكالتشيو نابولي الإيطالي، في مواجهة معقدة للفريق الكتالوني، الذي لا يقدم أفضل مستوياته خلال الفترة الأخيرة، وكذلك نابولي المترنح هذا الموسم، لكنها تبقى محفوفة بالمخاطر.
وأنصفت القرعة باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما أوقعته في مواجهة ريال سوسييداد الإسباني، فيما اصطدم ريال مدريد، بلايبزيج الألماني في مواجهة تبدو على الورق لصالح الملكي.
وكانت القرعة الأسهل لصالح مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث يواجه كوبنهاجن الدنماركي، في مواجهة تبدو محسومة لصالح حامل اللقب، ويلعب بايرن ميونخ الألماني، مع لاتسيو الإيطاليفي مواجهة تبدو سهلة للبافاري.
وجاءت باقي المواجهات متوازنة إلى حد ما، حيث يلتقي وصيف النسخة السابقة إنتر ميلان الإيطالي، نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، ويتواجه آرسنال الإنجليزي وبورتو البرتغالي، ويتقابل آيندهوفن الهولندي و بوروسيا دورتموند الألماني.

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