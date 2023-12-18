3 مواجهات خطيرة بدوري Yelo

(MENAFN
- Al Watan) تتواصل منافسات الجولة الـ14 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بإقامة 3 مواجهات مهمة اليوم، إذ يلتقي على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، العين صاحب الـ10 نقاط، والجبلين الذي حصد 24 نقطة، ويأمل العين في الخروج من خطر الوقوع في كماشة مراكز الهبوط، فيما يريد الجبلين أن يواصل تقدمه نحو المنافسة على الصعود لدوري روشن.
ويتواجه على ملعب نادي العروبة، الجندل الذي جمع 18 نقطة، والترجي صاحب النقاط الـ11، وبين آمال الفريقين المختلفة تكمن أهمية الموقعة، فالجندل الذي كسب ديربي الجوف أمام العروبة يريد أن يواصل زحفه نحو مراكز الوسط المتقدمة، فيما الترجي يخشى الوقوع في فخ الصراع على الهروب من الهبوط.
وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية يتقابل، الفيصلي الذي حصد 23 نقطة وجدة صاحب النقاط الـ21، وكلا الفريقين يريدان اللحاق بركب مقدمة الترتيب وعدم التعثر مجددا.
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