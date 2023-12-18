Tuesday, 19 December 2023 10:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موازنــة النجـاح

12/18/2023 11:13:34 PM
(MENAFN- Al Watan) الهدف هو الغاية والمحطة التي يرغب الإنسان الوصول إليها، وهو الإنجاز المتحقق الذي يتلاءم مع الطموحات والأمنيات. إن وضوح الهدف مهم جدًا، البعض منا يتقن ويعرف الشيء الذي لا يريده لكنه لا يعرف الشيء الذي يريده! فمثلا أريد تغيير وظيفتي وأريد تغيير حياتي للأفضل لكن لا أعرف ماذا أريد؟
يمكن القول بأن لديه ((عجزًا)) في تحديد أهدافه. لذا فالهدف الواضح يسهّل رؤية الطريق الموصل إليه ويجعله طريقًا هادئًا واضحًا بعيدًا عن الارتباك والتشويش بجودة ((إضاءة)) عالية من الثقة والصبر.
عادة ما يختلجنا شعور داخلي عند التأمل وحوار صامت مع النفس مفاده: عندما يكون لدي وقت سأقوم بكذا وكذا، أو يومًا ما عندما تتغير الظروف من حولي سأتغير للأفضل وسأصبح شخصًا آخر، وعندما تنبسط لي الطرق الوعرة وتصبح ملساء ناعمة معبدة سأبدع وسأنتج، وبعد هذا الحوار المألوف مع النفس ترى أنك تقول شيئًا مكررًا ومألوفًا لديك!.
مما لا شك فيه أن الأكثر يؤمن أن الذي يساعد على التركيز والسير بالاتجاه الصحيح هو وضوح الهدف، فوضوح الهدف بحد ذاته هو قوة، ولتحقيقه لا بد من تسخير وتركيز الطاقة البدنية والذهنية والعاطفية وحتى المالية بفعالية لتتماشى وتتناغم مع الهدف.
ولا ننسى ما بعد وضوح الهدف، وهو جودة التخطيط لتحقيقه. فمثلًا عندما تقرر شركة ما إنتاج منتج جديد فهذا هدف جذاب وسهل، لكن عند التنفيذ يتطلب الكثير من الإجراءات والإستراتيجيات وجهد في اختيار موظفين جدد وضغط جداول الموظفين الحاليين إلى جانب توفر ميزانية مالية مناسبة، ناهيك عن حالات الإحباط والتقهقر التي ستصيب الموظفين، وكيفية التنبؤ بها، ومن ثم معالجتها، لذا يجب أن نرجع خطوة للوراء ونقوم بتحليل الشيء الذي يدفعنا لاجتياز هذا الهدف، فكلما كان لدينا دوافع وأسباب قوية وثابتة تجعل منا شخصًا يتصارع مع الأزمات ويتماهى مع العقبات دون أن يتغير مكانه أو تسمع آهاته، كلما كان اجتياز الجسر الوعر أمرًا مقبولًا على النفس مصاحبًا العزيمة والتفاؤل وممكنًا في الوقت نفسه.
أخيرًا، الأهداف تتفاوت أحجامها وأوزانها مثلها مثل سبيكة الذهب كلها ثمين، ولكنها تتفاوت في العيار، ومنها الكبير الثقيل الوزن ومنها الخفيف، فابدأ بالتدرج في الاختيار حتى تظفر بالاعتلاء والنمو، وترتحل عن الإخفاق والفشل.
ذكر أحد فلاسفة الرواد في مجال النجاح الشخصي، ((نابليون هيل)) في كتابه- Think and Grow Rich- بعض النصائح الرائعة عندما كتب ((لا تنتظر.. لن يصبح الوقت ملائمًا تمامًا، وابدأ من حيث تقف، واستخدم الأدوات المتوافرة تحت تصرفك، وسوف تأتيك أدوات أفضل كلما تعمقت أكثر في إنجاز مهامك)).

MENAFN18122023000089011017ID1107622405

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث