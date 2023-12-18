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من يحرس الحرَّاس

12/18/2023 11:13:34 PM
(MENAFN- Al Watan) الإعلام الغربي بمؤسساته وكل من ينتمي إليه، ينظرون إلى أنفسهم على أنهم حرّاس العالم ويقدمون أنفسهم رواد الحق والعدل والخير والمساواة. غالبًا ما كنت أشعر بأنهم يتعاملون مع الموضوعات التي تخص العرب والمسلمين، باستعلاء وتفاخر! نحن بالنسبة إليهم متخلفون أبعد ما يمكن أن نكون عن المدنية مهما حاولنا أن نثبت لهم عكس ذلك. كنا دائمًا وما زلنا في وضعية المدافع! ليس عندهم غير الهجوم ونادرًا ما كان يعطى صوت من هنا أو هناك الفرصة كي يتحدث بموضوعية ومنطقية شارحًا تاريخنا وكل ما قدمناه للإنسانية.
هم فوق ونحن تحت، ولكي نصعد يجب أن نسير على هواهم وإلاّ... نعم كانت هذه الـ ((وإلّا)) تأرجح فوق رؤوسنا عند كل مفترق من الأحداث المحورية المهمة، خاصة في التاريخ الحديث!
اليوم أشعر بالسعادة والانتشاء، وأنا أشهد هذا الإعلام المتعجرف يتلقى الصفعة تلو الأخرى، ليس من قبلنا، بل من أبناء جلدته، ومن جيل سعى على أن يجرده من الأخلاقيات والمثل، فكانت الضربة العكسية التي تلقاها أن هذا الجيل كان يحمل ضميرًا حيّا، ونبضاته الحية جعلته يرفض هذا الضليل وهذا الاستعلاء، فضرب وأوجع!
جيل متمرد يعتقد بأنه لا يحتاج إلى من يرشده، وإعلام متعال يؤمن بأنه هو فقط صاحب القول الفصل صانع الحضارة وحامل مشعل الحقائق.
ما الذي حدث عندما التقى الجمعان؟
الذي بدأ من الصفر، تحرك ليبحث، لم يتقبل السرديات التي كانت تفرض عليه، وعمل على التأكد بنفسه، وبكل ما يملك من المهارات والقدرات التقنية، استطاع أن يدحض الأكاذيب والفبركة التي كانت تبث ليلًا ونهارًا على الأثير من خلال جميع وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية رسمية. بدأ من نقطة تفاخر لكنه وصل إلى نقطة التواضع والتركيز ليس على عرض قدراته، بل على الأحداث كما هي، وكما يجب أن تصل لتتم التوعية وإيقاظ المجتمع من ظلمة التعتيم وحقارة الكذب وجبن المواجهة.
أما الذي كان مستمرًا في التغطيات الأحادية الاتجاه والمنشأ، والذي كان يظن بأنه ملك الساحة، بات بعد الصفعات يعيد حساباته كي لا يظهر أمام المجتمع المحلي والدولي، كدمية يتلاعب بها عصبة من أصحاب المال والأعمال. الكثير منهم ما زال ((يعافر)) لكن الخسارة التي يتلقاها يوميًا للمصداقية والاعتماد الأعمى باتت فادحة الثمن وفي كل يوم ترتفع الخسائر!
إن أكبر مثال على أهمية التعليم الحقيقي غير الخاضع لسلطة المال والنفوذ، هو أحداث جامعة هارفارد: جيل بحث وتأكد ثم واجه ودعم، سلطة حاولت بكل السبل التحكم به من خلال الهجوم الشرس على رأس الهرم الجامعي الذي فتح لهم مجال التعبير الحر، وتمخضت الأحداث عن تأكيد أن التعليم الحقيقي والتمسك بالقيم الأخلاقية وحرية الرأي أهم من أي خسائر مادية.
يحكى أن إعلاميًا شهيرًا كان يُدرس مادة السياسة والإعلام والأخلاق، لكن كان الطلبة يكرهونه لأنه دائما ما كان يستخف بذكائهم متعمدًا إظهار تفوقه عليهم. وفي أحد الأيام، استجمعت طالبة شجاعتها في القاعة لتطرح عليه سؤالاً بسيطًا: ((كيف يكتسب المرء الحكمة؟))
كان السؤال مفاجئًا بالنسبة إليه وشعر بالارتباك لكنه أوضح لها بأنه لا يعرف وليس لديه إجابة على سؤالها، وأتبع موضحا بأنه يركز على الأخلاق والإعلام والسياسة، لا نظرية المعرفة.
استغربت الطالبة وقالت: ((أنت تتفاخر بمدى ذكائك ومدى غبائنا، لكنك لا تستطيع الإجابة على سؤال بسيط: كيف يكتسب المرء الحكمة؟!)) هنا انفجرت القاعة بالضحك.
وفي اليوم التالي، واجه الإعلامي الطالبة قائلاً: ((السبب الوحيد لعدم تمكني من الإجابة على سؤالك بالأمس هو أنه لم يكن لدي الوقت للتفكير فيه، وإلا فالجواب بسيط: يكتسب المرء الحكمة من الاستبطان، في الواقع، هذه هي الطريقة الوحيدة لاكتساب الحكمة)).
ابتسمت الطالبة وسألت: ((هل أنت متأكد؟ فإذا كان بإمكاننا اكتساب الحكمة فقط من خلال التفكير بمفردنا، لماذا إذن نأخذ دروسًا منك؟)) ومرة أخرى وقف الإعلامي عاجزًا عن الكلام وسط زوبعة من قهقهة طلبة القاعة.
وفي اليوم التالي حضر الإعلامي وقد بدى مختلفًا، ظهرت عليه سمة جديدة... لعلها التواضع، وما أن رأى الطالبة خاطبها قائلاً: ((أعتذر عن كوني كنت متعجرفًا للغاية طوال فترة المحاضرات. أرجو أن يُغفر لي ذلك، أنتِ فعلًا ببساطة قمتي بتلقيني درسًا مهمًا؛ ألا وهو أنه يمكن للفرد أن يحصل على الحكمة من الآخرين)).
كبر رأس الطالبة وأرادت كما يقال: أن تضيف على الجرح ملحا، وبصوت ينضح شماتةً قالت: ((أنت لست بكل هذا الذكاء الذي كنت تتباهى به علينا، وأنا الآن أعرف أكثر بكثير مما تعرفه أنت، وعليه يجب أن أقوم بالتدريس بدلًا منك، لأنه وبصراحة تامة لا يوجد لديك شيء آخر يمكنك أن تعلمني إياه)).
كانت هذه فرصة الفيلسوف، الثغرة التي أراد أن يدخل منها، وقدمتها له على طبق من فضة، حيث أجاب: ((حقًا؟ كنت على وشك أن أعلمك طريقة ثالثة لاكتساب الحكمة لم يتطرق إليها أي منا في حوارنا من قبل. ولكن أعتقد أنه يمكنك إخبارنا بما أنك تعرفين أكثر!))
تلعثمت الطالبة ندمًا لتسرعها بالتفاخر والشماتة، وتمتمت بصوت يكاد لا يسمع: ((لا أستطيع...)) ضحك جميع من كان في القاعة من الطلبة، وبعد صمت طويل ومحرج سألت: ((ما هو؟))
أقترب الإعلامي من مكانها ونظر إليها مباشرة وقال: ((يمكنك اكتساب الحكمة من الخبرة. لقد علمتني تجربة الإحراج هذه والتي كانت داخل هذه القاعة وأمام الجميع، نعم بسبب التفاخر تعلمت التواضع. آمل أن يكون قد وصلك نفس الدرس أيضًا)).
نعم لقد وصل الدرس إلى جيل الألفية لدى الغرب، والذي بدوره أعطى نموذجًا لما يجب أن يكون عليه المجتمع الواعي؛ فمن خلال البحث والتحقق من الحقائق، ومن خلال التثقيف المكثف باستخدامهم المبتكر لــ ((ـTikTok)) وبقية وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، ومن خلال العمل على التذكير باستمرار بأن أي تقدم يتم إحرازه في أي صراع ويستبعد المحرومين والمظلومين لا يعد نصرًا حقيقيًا ولكنه ظلم وجبن وانسحاب، نجح في إيقاظ المجتمع الغربي من سباته وتخديره.
نتمنى أن يخرج الإعلام المتعجرف والمنحاز من هذه التجربة بقليل من التواضع والكثير من الشجاعة لمواجهة سلطة المال والنفوذ الذي يفرض أجنداته العفنة عليه، ومن يدري فقط تتحقق هذه الأمنة إن استمر جيل الألفية بمواجهته بنفس الزخم وبنفس الروح فيكونون هم الحرَّاس.

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