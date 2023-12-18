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عن تحفيز المعلمين والمعلمات

12/18/2023 11:13:34 PM
(MENAFN- Al Watan) تفاعل المعلمون والمعلمات في وسائل التواصل الاجتماعي مع التصريح الذي أدلت به وزارة التعليم – قبل أيام – أنه سيتم تحفيز المعلمين والمعلمات مهنيًا ومعنويًا، وهنا أعرض هم تعليقاتهم على منصة ((x)):
زيادة مهام المعلم تستحق مكافآت مالية نظير جهوده في البيئة التعليمية، فليس من المعقول أن يكلف المعلم بمهام غير التدريس من قبيل اشتراكه في فريق التقويم المدرسي ولا يحصل على أي حافز أو مكافأة.
التحفيز الذي يريده المعلمون والمعلمات هو معالجة أضرار بند 105 الذي تم استحداثه في 1414 كوظائف مؤقتة، واستمر قرابة 7 سنوات، وفي 1421 تم تثبيت بعض المعلمين والمعلمات، والآخرين تم تثبيتهم تاليا، مع العلم أنه مع التثبيت تم توظيفهم على المستوى الثالث وهم المستحقون المستوى الخامس. أما عن علاواتهم السنوية في السبع سنوات فكلها ذهبت في خبر كان! فلك أن تتخيل كل هذه الفروقات المادية من البند وحتى التثبيت وكذلك تعيينهم على مستوى متدن هذا غير الترقيات، ثم بعد هذا، كل هذه السنوات لم تدخل لا في سنوات الخدمة والتقاعد ولا في درجات سلم الرواتب لموظفي التعليم! معالجة الأضرار هو حافز لمن يريد الاستمرار في التعليم أو في التقاعد.
عدم اشتراط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية، واقتراحهم بأن رخصة مزاولة مهنة التدريس تتحدد وفقًا للمرحلة الدراسية التي يعمل بها المعلم وليس وفقًا لتخصصه، فهناك مثلا من هو متخصص في مادة الجيولوجيا وهو في الحال ذاته يدرس مادة العلوم في المرحلة الابتدائية لأكثر من 30 عامًا.
هذه بعض انطباعات المعلمين والمعلمات وهنا قد يقول أحدهم، ما أهمية هذه التعليقات في موضوع التحفيز؟ الجواب: إن من أهم شروط التحفيز المهني والمعنوي هو فهم احتياجات الموظفين والموظفات وما يودون رؤيته من برامج حوافز الموظفين ويتجلى ذلك بكل بساطة أن تسألهم عن رأيهم من خلال وضع استطلاعات لجمع بيانات دقيقة حول مدى تقبل برنامج حوافز الموظفين الحالي والحصول على اقتراحات قد لا تكون قد فكرت فيها. فهذه الطريقة تعد بلا شك محفز عظيم في رفع الأداء الوظيفي. ومن ناحية أخرى هناك من يقول بأن التحفيز المهني والمعنوي لا علاقة لها بالعامل المادي، والحق أن التحفيز المادي يتضمن التحفيز المهني والمعنوي، وأصحاب الشركات يربطون الحوافز بموعد زمني محدد، كأن تقول للموظف عليك جلب 1000 عميل محتمل قبل نهاية الشهر، وستحصل فورًا على 5 آلاف ريال. إذن هدف الحوافز الأول والأخير هو دفع الموظف ليبذل قصارى جهده ليحقق الهدف المنشود فمن أمثلة التحفيز للمعلمين والمعلمات:
1 - فرص التدريب الخارجي ففي كل سنة يتم إرسال مجموعة من المعلمين والمعلمات وتدريبهم في دول متقدمة مثل كوريا وماليزيا وفنلندا وغيرها ومتاحة للجميع.
2 - المكافآت المالية مثل ((البونص)) عند الشركات والتي تصل إلى 3 رواتب في السنة.
3 - الفرص الوظيفية الأخرى في التعليم بغرض التطور المهني بحيث يستطيع المعلم خوض تجربة جديدة في ميدان التعليم.
4 - يجب على وزارة التعليم ممثلة بقسم الموارد البشرية أن تحدد منصة رقمية خاصة بنظام التحفيز والمكافآت المالية وإنشاء خطة ترويج واتصال كاملة، بحيث يمكن للموارد البشرية متابعة ذلك من خلال العمل مع إدارة التعليم وتنفيذ حملات مستمرة تحافظ على تفاعل المعلمين والمعلمات ومشاركتهم المستمرة.

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