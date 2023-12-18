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200 ألف شجرة و37 غزالًا في حريملاء

12/18/2023 11:13:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مشروع زراعة 200 ألف شجرة في متنزه حريملاء الوطني، الذي تبلغ مساحته 14.7 كيلومتر مربع، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة ((السعودية الخضراء))، الهادفة إلى زراعة 10 مليارات شجرة في كل مناطق المملكة، للحد من آثار التغير المناخي، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
مبادرات تطوعية
شهدت عمليات التشجير في المتنزه، التي استمرت على مدى الأعوام الماضية، مشاركة مجتمعية واسعة، ومبادرات تطوعية من كل فئات المجتمع، من وزراء وسفراء ومسؤولين وطلاب وطالبات وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى العديد من حملات النظافة ونثر البذور.
كما شهد المتنزه إطلاق 10 غزلان قبل 3 أعوام بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، لتتكاثر في بيئتها الطبيعية، ووصل عددها حاليًا إلى 37 غزالًا.
ويتميز متنزه حريملاء الوطني بكثافة الغطاء النباتي، وطبيعته المتنوعة ما بين أودية صخرية رملية تكسوها الغابات وإطلالته على جبال طويق من الجهة الغربية. كما أنه يزخر بالعديد من المتحجرات البحرية.
مراعٍ وغابات
يُعد المتنزه الجهة المفضلة للكثير من المتنزهين لقضاء أفضل الأوقات، إذ يتجاوز عدد زواره 20 ألفًا خلال عطلة نهاية الأسبوع في فترات المواسم، نظرًا لسهولة الوصول إليه من قِبل سكان العاصمة الرياض والمدن القريبة، واكتمال المرافق به.
ويعمل المركز على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها ومراقبتها، وتأهيل المتدهور منها، غلى جانب إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، علاوة على كشف التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.

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