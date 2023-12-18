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تأثر وسط وشمال المملكة بالمرتفع السيبيري

12/18/2023 11:13:34 PM
(MENAFN- Al Watan) تتأثر مناطق وسط وشمال المملكة بالمرتفع الجوي السيبيري خلال هذا الأسبوع، حيث انخفضت درجات الحرارة، خاصة في الليل، ويميل الطقس للبرودة في النهار، ويشتد ليلا، وتتدنى درجة الحرارة في حائل إلى 2 درجة مئوية. كما ستتدفق الغيوم على ارتفاعات مختلفة الجمعة المقبل على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل والقصيم، والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، مع احتمالية هطول بعض الأمطار المتفرقة فيها، وستمتد الأمطار يوم السبت المقبل إلى شمال المنطقة الشرقية، بما فيها حفر الباطن وشمال منطقة الرياض إداريا، وكذلك مكة المكرمة، ويصحب هذه الأمطار حدوث الرعد في بعض الأوقات.
من جهته، كشف موقع طقس السعودية عن كتلة هوائية باردة نسبيا تؤثر على شمال ووسط المملكة، واستقرار الطقس على معظم المناطق ما عدا فرص ضعيفة لأمطار محلية على أجزاء من جنوب غرب المملكة. وقال إن ليالي شديدة البرودة متوقعة في أجزاء واسعة من المملكة، خاصة على شمال وجنوب المملكة، وصولا لأجزاء من وسط المملكة، مع درجات الحرارة أقل من المعدلات في تلك المناطق، واحتمال تكوَّن الصقيع على أجزاء من جنوب وجنوب غرب الممكلة مع ساعات الصباح الباكر.
كما أن هناك ضبابا كثيفا متوقعا مع ساعات الفجر والصباح الثلاثاء والأربعاء في أجزاء واسعة من شمال المملكة، تشمل الجوف والحدود الشمالية، وتمتد إلى أجزاء من حائل وشرق تبوك، واحتمال تكوَّن الضباب الخفيف على أجزاء من شرق المملكة مع ساعات الصباح الأولى بشكل شبه يومي، مع نشاط لافت لرياح الصباح الشرقية على أجزاء من غرب المملكة.
وقد نبه المركز الوطني للأرصاد، أمس، إلى ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة الشرقية وجازان، والفرصة لا تزال مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأصدر المركز عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، منبها سكان منطقة مكة المكرمة من هبوب رياح شديدة مع تدن في الرؤية، تشمل الخرمة والمويه وتربة ورنية وجدة والجموم ورابغ وخليص والكامل والطائف.
كذلك تشهد منطقة تبوك رياحا شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج. بينما تشهد منطقة المدينة المنورة رياحا شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع.

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