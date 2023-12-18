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إطلاق إستراتيجية وهوية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

12/18/2023 11:13:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، مساء اليوم، إستراتيجية وهوية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، عَقِبَ صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة.
وتسعى الهيئة من خلال إستراتيجيتها الجديدة، لقيادة القطاع الإعلامي في المملكة نحو الريادة على المستويين الإقليمي والدولي، ورفع جاذبيته الاستثمارية وتعزيز كفاءة كوادره الوطنية.
وتهدف الإستراتيجية إلى رفع إسهامات قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 47 مليار ريال بحلول عام 2030، انطلاقًا من أهمية القطاع الذي يُعد غنيًا بالفرص التي يمكن اغتنامها في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة.

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