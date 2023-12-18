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التعاون يعود بعد الراحة

12/18/2023 11:13:34 PM
(MENAFN- Al Watan) يستأنف التعاون، اليوم، تدريباته بعد الراحة التي منحها مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا، للذئاب لمدة يومين، بعد التغلب على الاتفاق 2/صفر، في الجولة الـ17 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وسيبدأ السكري تحضيراته لمواجهة الفتح، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ18 للدوري، وسيعمل شاموسكا على رسم خططه للمباراة المهمة، التي يسعى خلالها الفريق على التمسك بمركز الرابع، إن لم ينجح في استعادة المركز الثالث.

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