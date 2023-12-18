عودة الحاجز تنذر بمذبحة اتحادية

(MENAFN
- Al Watan) تتسارع الأحداث بشكل لافت داخل أروقة نادي الاتحاد، بعد توديع العميد منافسات كأس العالم للأندية، ويعيش العميد، حالة من التذبذب على الصعيد الفني، حيث تراجعت نتائج الفريق، مؤخرا، وتراجع للمركز الخامس في ترتيب الدوري. وبينت مصادر أن إدارة النادي ستحاول تلبية مطالب المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تبدأ الشهر المقبل، وأن المدافع المصري أحمد حجازي سيكون أحد الأسماء التي سيعتمد عليها جاياردو خلال الفترة المقبلة، إلا أن العقبة الكبرى التي تواجه الإدارة والمدرب هي من هو اللاعب الأجنبي الذي سيغادر القائمة الحالية ليتم قيد حجازي عوضا عنه، وإن كانت المصادر تشير إلى أن الخيارات المطروحة على الطاولة الاتحادية لن تخرج عن أحد اللاعبين البرازيليين الموجودين بقائمة العميد خلال الفترة السابقة، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.
إعادة الحاجز
أشارت المصادر إلى أن إدارة الاتحاد اتفقت مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو على إعادة قيد المدافع المصري، أحمد حجازي خلال فترة الانتقالات الشتوية في قائمة النمور التي تشارك في دوري روشن السعودي، بعد أن أسقطت اسمه بداية الموسم نظرا لتعرضه لقطع في الرباط الصليبي، لا سيما بعد أن نجح في تقديم مستوى مقنع خلال المباريات التي خاضها برفقة العميد في دوري أبطال آسيا، وكأس العالم للأندية.
يذكر أن إدراة الاتحاد جددت عقد حجازي في ديسمبر الماضي، ليمتد إلى صيف 2026.
تقييم الأجانب
بينت المصادر ذاتها أن اللاعب الأجنبي الذي سيغادر القائمة لن يخرج عن أي من حارس المرمى مارسيلو جروهي، ولاعب الوسط ايجور كورونادو، والمهاجم رومارينيو، مع إمكانية الاستغناء عن المدافع البرازيلي الأصل، الإيطالي الجنسية لويز فيليبي، كما أنه سيتم الاستغناء عن اللاعب البرتغالي جوتا، الذي لم يتم قيده أصلا ضمن قائمة الفريق في دوري روشن، واقتصرت مشاركته مع العميد على دوري أبطال آسيا وكأس العالم، وسيخضع اللاعبون خلال الجولتين المقبلتين إلى تقييم من قبل مارسيلو جاياردو.
-إدارة الاتحاد ومدربه اتفقا على إعادة قيد حجازي بروشن
-اللاعب المغادر للقائمة ينذر بصدام عنيف داخل أروقة الفريق
-البرازيليون وحمدالله أبرز المرشحين للخروج من قائمة الدوري
-جاياردو سيقيم الأجانب خلال الأيام المقبلة لتحديد الراحلين
-البرتغالي جوتا بات قريبا من الرحيل عن العميد
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