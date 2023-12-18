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عودة الحاجز تنذر بمذبحة اتحادية

12/18/2023 11:13:34 PM
(MENAFN- Al Watan) تتسارع الأحداث بشكل لافت داخل أروقة نادي الاتحاد، بعد توديع العميد منافسات كأس العالم للأندية، ويعيش العميد، حالة من التذبذب على الصعيد الفني، حيث تراجعت نتائج الفريق، مؤخرا، وتراجع للمركز الخامس في ترتيب الدوري. وبينت مصادر أن إدارة النادي ستحاول تلبية مطالب المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تبدأ الشهر المقبل، وأن المدافع المصري أحمد حجازي سيكون أحد الأسماء التي سيعتمد عليها جاياردو خلال الفترة المقبلة، إلا أن العقبة الكبرى التي تواجه الإدارة والمدرب هي من هو اللاعب الأجنبي الذي سيغادر القائمة الحالية ليتم قيد حجازي عوضا عنه، وإن كانت المصادر تشير إلى أن الخيارات المطروحة على الطاولة الاتحادية لن تخرج عن أحد اللاعبين البرازيليين الموجودين بقائمة العميد خلال الفترة السابقة، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.
إعادة الحاجز
أشارت المصادر إلى أن إدارة الاتحاد اتفقت مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو على إعادة قيد المدافع المصري، أحمد حجازي خلال فترة الانتقالات الشتوية في قائمة النمور التي تشارك في دوري روشن السعودي، بعد أن أسقطت اسمه بداية الموسم نظرا لتعرضه لقطع في الرباط الصليبي، لا سيما بعد أن نجح في تقديم مستوى مقنع خلال المباريات التي خاضها برفقة العميد في دوري أبطال آسيا، وكأس العالم للأندية.
يذكر أن إدراة الاتحاد جددت عقد حجازي في ديسمبر الماضي، ليمتد إلى صيف 2026.
تقييم الأجانب
بينت المصادر ذاتها أن اللاعب الأجنبي الذي سيغادر القائمة لن يخرج عن أي من حارس المرمى مارسيلو جروهي، ولاعب الوسط ايجور كورونادو، والمهاجم رومارينيو، مع إمكانية الاستغناء عن المدافع البرازيلي الأصل، الإيطالي الجنسية لويز فيليبي، كما أنه سيتم الاستغناء عن اللاعب البرتغالي جوتا، الذي لم يتم قيده أصلا ضمن قائمة الفريق في دوري روشن، واقتصرت مشاركته مع العميد على دوري أبطال آسيا وكأس العالم، وسيخضع اللاعبون خلال الجولتين المقبلتين إلى تقييم من قبل مارسيلو جاياردو.
-إدارة الاتحاد ومدربه اتفقا على إعادة قيد حجازي بروشن
-اللاعب المغادر للقائمة ينذر بصدام عنيف داخل أروقة الفريق
-البرازيليون وحمدالله أبرز المرشحين للخروج من قائمة الدوري
-جاياردو سيقيم الأجانب خلال الأيام المقبلة لتحديد الراحلين
-البرتغالي جوتا بات قريبا من الرحيل عن العميد

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