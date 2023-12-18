Tuesday, 19 December 2023 10:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السيتي وأوراوا لصنع التاريخ

12/18/2023 11:13:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يتحدد، اليوم، الطرف الثاني في نهائي كأس العالم للأندية، الذي تستضيفه المملكة حاليا، ويختتم الجمعة المقبل، إذ يتطلع بطل أوروبا مانشستر سيتي إلى بلوغ النهائي مع مشاركته الأولى في البطولة العالمية، حينما يواجه نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، في ثاني مباريات دور الأربعة للمونديال، وكلا الفريقين يأملان في أن يبلغا النهائي الأول لهما وتدوين اسميهما في تاريخ البطولة بأحرف من

أسلحة فتاكة
يحضر السيتي للمرة الأولى في تاريخه بمونديال الأندية، وجاءت مشاركته في المونديال بصفته بطل دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضي، ويبدو طريق مانشستر سيتي نحو لقب كأس العالم للأندية سهلا، رغم بعض المصاعب التي عانى منها في الآونة الأخيرة، جعلته يفرط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويملك السيتيزينز العديد من الأسلحة التي تجعله المرشح الأقوى لنيل لقب النسخة الأخيرة من البطولة بنظامها الحالي فالإسباني رودري لاعب ينظر إليه الفريق باعتباره لاعبًا قياديًا، يمكنه النهوض بمعنويات فريقه، والأهم من ذلك، دوره الميداني الملهم كأساس لهيكل تشكيلة المدرب بيب جوارديولا.
ويعاني مانشستر سيتي بعض الشيء في الخط الخلفي هذا الموسم، لكن وجود الظهير الأيمن كايل ووكر، الذي يحمل شارة القائد مع غياب البلجيكي المصاب كيفن دي بروين، حيث يقدم الدولي الإنجليزي أفضل مستوياته رغم بلوغه 33 عامًا، بفضل صلابته الدفاعية، وسرعته اللافتة في العودة إلى الوراء عند فقدان الكرة.
وفي غياب دي بروين، تقع مسؤولية صناعة الألعاب، على عاتق النجم البرتغالي برناردو سيلفا، الذي يعتبره جوارديولا ((جوكر)) مانشستر سيتي، بسبب إجادته في أكثر من مركز.
ويعتبر البلجيكي جيريمي دوكو، أبرز صفقات الصيف الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أظهر اللاعب مؤهلات فنية مميزة، ليخطف مكانًا في التشكيل الأساسي على حساب الإنجليزي جاك جريليش.
أما السلاح الأبرز في صفوف مانشستر سيتي، فهو مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند، الذي يواصل تسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية، منذ انتقاله إلى الفريق صيف العام الماضي قادمًا من بوروسيا دورتموند، إلا أن الإصابة قد تعيقه عن المشاركة في المونديال.
بصمة تاريخية
في المقابل، عاد أوراوا ريد دياموندز الياباني، للساحة العالمية مجددا بعد غياب دام 6 سنوات، وهو يحمل آمالا عريضة نحو بصمة تاريخية جديدة في بطولة كأس العالم للأندية، فقد نجح بطل آسيا في عبور محطة ليون المكسيكي في ربع نهائي البطولة، 1/ صفر، ويأمل أن تكون مشاركته الثالثة في مونديال الأندية أفضل من سابقتيها، لا سيما وأنه حقق الميدالية البرونزية في مشاركته الأولى في 2007 باليابان، مستغلا عاملي الأرض والجمهور بعد تتويجه بلقبه الآسيوي الأول، لكنه في الظهور الثاني 2017، خيب آمال جماهيره بالخسارة أمام الجزيرة الإماراتي في الدور الثاني، قبل الفوز على الوداد في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.
ورغم نجاحاته القارية، لا يعد أوراوا الأكثر تتويجا على المستوى المحلي، حيث فاز النادي الذي تأسس عام 1950 بلقب الدوري الياباني 5 مرات آخرها في 2006، وكأس الإمبراطور 8 مرات آخرها في 2021، وكأس السوبر الياباني 5 مرات آخرها العام الماضي.
ويسعى الفريق الياباني لتعويض خيبة أمله بعد الفشل في التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا، حيث حل وصيفا في مجموعته.
ويخوض أوراوا، مونديال الأندية بقائمة تضم 23 لاعبا بينهم 5 محترفين أجانب، وهم الثنائي الهولندي بريان لينسن وأليكس شاك، النرويجي ماريوس هويبرتان والغيني جوزيه كانتي والدنماركي ألكسندر شولز.

MENAFN18122023000089011017ID1107622397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث