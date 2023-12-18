Tuesday, 19 December 2023 10:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الواعد حجر أساس الزعيم

12/18/2023 11:13:33 PM
(MENAFN- Al Watan) ظل لاعب الهلال، الدولي سعود عبدالحميد الوحيد في صفوف الزعيم، الذي شارك في جميع مباريات الأزرق بمختلف البطولات هذا الموسم، ليعتلي قائمة الأكثر مشاركة مع الزعيم، إذ لم يغب عن أي من مباريات فريقه المحلية والخارجية، ولم يستطع المدرب البرتغالي خورجي خيسوس، الاستغناء عن الظهير الدولي، الذي شارك في مباريات فريقه البالغة 26 مباراة، بواقع 17 بدوري روشن السعودي، و6 بدوري أبطال آسيا، و3 بكأس خادم الحرمين الشريفين. وخاض عبد الحميد، 22 مباراة كلاعب آساسي، بينما دخل احتياطيًا في 4 مواجهات.
وبخلاف إسهاماته الدفاعية التي قادت الهلال للخروج بشباك نظيفة في 17 مباراة، فإن عبدالحميد أسهم أيضًا في 6 أهداف، بتسجيل هدف وتقديم 5 تمريرات حاسمة. ويأتي الثلاثي محمد البريك، ومحمد كنو، ومالكوم في المركز الثاني بقائمة أكثر لاعبي الهلال مشاركة بـ25 مباراة.

MENAFN18122023000089011017ID1107622396

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث