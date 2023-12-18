الواعد حجر أساس الزعيم

(MENAFN
- Al Watan) ظل لاعب الهلال، الدولي سعود عبدالحميد الوحيد في صفوف الزعيم، الذي شارك في جميع مباريات الأزرق بمختلف البطولات هذا الموسم، ليعتلي قائمة الأكثر مشاركة مع الزعيم، إذ لم يغب عن أي من مباريات فريقه المحلية والخارجية، ولم يستطع المدرب البرتغالي خورجي خيسوس، الاستغناء عن الظهير الدولي، الذي شارك في مباريات فريقه البالغة 26 مباراة، بواقع 17 بدوري روشن السعودي، و6 بدوري أبطال آسيا، و3 بكأس خادم الحرمين الشريفين. وخاض عبد الحميد، 22 مباراة كلاعب آساسي، بينما دخل احتياطيًا في 4 مواجهات.
وبخلاف إسهاماته الدفاعية التي قادت الهلال للخروج بشباك نظيفة في 17 مباراة، فإن عبدالحميد أسهم أيضًا في 6 أهداف، بتسجيل هدف وتقديم 5 تمريرات حاسمة. ويأتي الثلاثي محمد البريك، ومحمد كنو، ومالكوم في المركز الثاني بقائمة أكثر لاعبي الهلال مشاركة بـ25 مباراة.
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