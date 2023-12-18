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فلومينينسي يعزف السامبا

12/18/2023 11:13:33 PM
(MENAFN- Al Watan) حجز فلومينينسي البرازيلي المقعد الأول في نهائي كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة حتى الجمعة المقبل، بتغلبه على الأهلي المصري 2 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، سجل للفريق البرازيلي، جون أرياس "71 ضربة جزاء"، وجون كيندي "90"، وينتظر فلومينينسي الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا الياباني، لمواجهته في نهائي المونديال، فيما سيخوض الأهلي المصري مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مع الخاسر منهما.

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