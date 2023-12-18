فلومينينسي يعزف السامبا
التاريخ
12/18/2023 11:13:33 PM
(MENAFN
- Al Watan) حجز فلومينينسي البرازيلي المقعد الأول في نهائي كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة حتى الجمعة المقبل، بتغلبه على الأهلي المصري 2 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، سجل للفريق البرازيلي، جون أرياس "71 ضربة جزاء"، وجون كيندي "90"، وينتظر فلومينينسي الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا الياباني، لمواجهته في نهائي المونديال، فيما سيخوض الأهلي المصري مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مع الخاسر منهما.
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