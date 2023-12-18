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انتخابات الكونغو تواجه مشاكل لوجستية

12/18/2023 11:13:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد رئيس الكونغو أنه واثق في إجراء تصويت الأربعاء بمصداقية، في ظل تصاعد التوترات الشديدة، والافتقار إلى الاستعدادات الانتخابية، ما يمكن أن يؤدي إلى حالة من الفوضى في البلاد التي تمزقها الصراعات.
وقال الرئيس فيليكس تشيسيكيدي: ((يجب أن نتوقف عن تخويف الناس. سنذهب إلى صناديق الاقتراع بثقة تامة، حتى يكون هناك دليل على عكس ذلك)).
ومن المتوقع أن يصوت نحو 44 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف السكان، لانتخاب رئيس الكونغو القادم في رابع انتخابات تشهدها البلاد منذ الانتخابات المدنية والسياسية.
وقد انتهت الحروب الإقليمية بالكونغو في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. مع ذلك، تواجه انتخاباتها مشاكل لوجستية هائلة تثير المخاوف من أنها قد تؤثر على مصداقيتها. رفض المعارضة
وقال ريتشارد مونكريف، أحد كبار المحللين في المنظمة الدولية، إن المخاوف الأولية من حدوث اضطرابات أحاطت بالانتخابات نبعت من رفض المعارضة التصويت، لأنها كانت متقاربة للغاية. لكن هناك مخاوف الآن من أنها لن تقبل النتائج بسبب الفوضى المحيطة بها.
وأضاف: ((قد تكون هناك شبهات بحدوث تزوير، وقد يتسبب ذلك في تأخير إعلان نتائج الانتخابات، وقد يكون هناك إحباط من الأشخاص الذين يحاولون التصويت، وكل ذلك قد يعطي قدرًا هائلا من الذخيرة للمعارضة)).

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