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أسر العسكريين الأكثر استفادة من الضمان

12/18/2023 11:13:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت أسر العسكريين المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي حسب صلة القرابة خلال عام 2023 بإجمالي 300.587 مستفيدا ومستفيدة، وبلغ إجمالي أسر المدنيين المستفيدين من المعاش 289.540 مستفيدا ومستفيدة.
وأوضح الضمان الاجتماعي آلية زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي للعائل، فقبل الزيادة يتم استلام مبلغ 1100ريال، وبعد الزيادة 1320 ريالا، والتابع 550 ريالا، وبعد الزيادة 660 ريالا بحد أقصى 5000 ريالا للأسرة الواحدة.
وأكد الضمان ضرورة تحري الدقة عند التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) وإضافة دخل كل فرد ضمن بياناته الخاصة لضمان عدم تأثر استحقاق الأسرة للمعاش نتيجة صحة البيانات المسجلة.
المستفيدون حسب الفئات
- أسر العسكريين والمدنيين
271.057
45.93 %
- الزوجات من أسر العسكرين والمدنيين
172.937
29.31 %
- الذكور الأبناء من أسر العسكريين والمدنيين
109.360
18.53 %
- العدد الإجمالي للأسر المستفيدة
590.127
100 %
المستفيدون حسب صلة القرابة للعسكريين
- الإناث
131.271
- الزوجات
84.078
- الذكور
57.836
- آخرون
27.402
المستفيدون حسب صلة القرابة المدنيين
- الإناث
139.786
- الزوجات
88.859
- الذكور
51.524
- آخرون
9371

MENAFN18122023000089011017ID1107622392

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