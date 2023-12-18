أسر العسكريين الأكثر استفادة من الضمان

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- Al Watan) تصدرت أسر العسكريين المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي حسب صلة القرابة خلال عام 2023 بإجمالي 300.587 مستفيدا ومستفيدة، وبلغ إجمالي أسر المدنيين المستفيدين من المعاش 289.540 مستفيدا ومستفيدة.
وأوضح الضمان الاجتماعي آلية زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي للعائل، فقبل الزيادة يتم استلام مبلغ 1100ريال، وبعد الزيادة 1320 ريالا، والتابع 550 ريالا، وبعد الزيادة 660 ريالا بحد أقصى 5000 ريالا للأسرة الواحدة.
وأكد الضمان ضرورة تحري الدقة عند التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) وإضافة دخل كل فرد ضمن بياناته الخاصة لضمان عدم تأثر استحقاق الأسرة للمعاش نتيجة صحة البيانات المسجلة.
المستفيدون حسب الفئات
- أسر العسكريين والمدنيين
271.057
45.93 %
- الزوجات من أسر العسكرين والمدنيين
172.937
29.31 %
- الذكور الأبناء من أسر العسكريين والمدنيين
109.360
18.53 %
- العدد الإجمالي للأسر المستفيدة
590.127
100 %
المستفيدون حسب صلة القرابة للعسكريين
- الإناث
131.271
- الزوجات
84.078
- الذكور
57.836
- آخرون
27.402
المستفيدون حسب صلة القرابة المدنيين
- الإناث
139.786
- الزوجات
88.859
- الذكور
51.524
- آخرون
9371
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