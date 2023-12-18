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ارتفاع الأسعار يطال 44 سلعة خلال نوفمبر

12/18/2023 11:13:33 PM
(MENAFN- Al Watan) بين تراجع وارتفاع في الأسعار، هيمن التباين على أسعار 92 سلعة غذائية، خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بأسعارها في أكتوبر من العام نفسه، إذ طال الارتفاع 44 سلعة، ومثلها شهدت انخفاضاً، فيما ثبتت أسعار 4 سلع دون أي تغيير. ورصد تقرير الهيئة العامة للإحصاء، أسعار السلع الغذائية والمشروبات بنهاية نوفمبر، مُحتوياً على مجموعة الخبز، الحبوب، اللحوم، الدواجن، السمك، طعام البحر، منتجات الحليب، البيض، الزيوت، الدهون، الفواكه، الخضار، السكر، والحلويات، إضافة إلى مشروبات القهوة، الشاي، المياه المعدنية، والمرطبات. وتصدر قائمة الارتفاع منتج البطاطس بزيادة نسبتها 21%، يليه العنب اللبناني، الذي اقتربت زيادته من 9%، ومن بعدهما البصل المحلي بنسبة 7.1%، ليصل سعره إلى 4.1 ريالات للكيلو جرام، وتصدر قائمة التراجع التفاح الأحمر والأصفر بـ7.34% و7.91%، ليصل سعرهما إلى 9.20 و9.30 ريالات للكيلو على التوالي.
الحبوب والأرز
وعلى مستوى مجموعة الحبوب والأرز، كشف تقرير الهيئة عن ارتفاع أسعار الدقيق والأرز الهندي في أسواق المملكة، خلال نوفمبر، وانخفض سعر الأرز البسمتي. وتفصيلاً، سجل سعر دقيق القمح المحلي الأسمر في الشهر ذاته ارتفاعاً بنسبة 2.9% على أساس شهري، و8.11% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.2 ريالات للكيلو جرام. فيما سجل سعر الدقيق المحلي الأبيض 4.91 ريالات للعبوة (2 كجم)، مرتفعاً بنسبة 1% على أساس شهري، و8.1% على أساس سنوي، وتراجع سعر الأرز البسمتي الأبيض على أساس شهري بنسبة 0.2%، مسجلا 98.75 ريالا (10 كجم)، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 7.5%.
بين ارتفاع وانخفاض
وأشار التقرير إلى أن سعر الأرز الهندي (10 كجم) ارتفع على أساس شهري بنسبة 2.3%، و6.5% على أساس سنوي، مسجلا 81.22 ريالا، موضحاً أن سعر الذرة الحلوة بلغ نحو 6.15 ريالا في نوفمبر، مرتفعاً بنسبة 1.5%، و0.5% على أساس شهري وسنوي على التوالي، بينما سجل سعر الشعيرية 5.88 ريالات، مرتفعا بنسبة 1.2% على أساس شهري، و0.2% على أساس سنوي.
وأفاد التقرير أن سعر المكرونة (500 جم) في شهر نوفمبر، وصل إلى 5.99 ريالات، مرتفعاً بنسبة 1%، على أساس شهري، و1.7% على أساس سنوي، فيما سجل سعر الشوربة الشوفان 9.6 ريالات (للعلبة)، منخفضاً بنسبة 1.9% على أساس شهري، و2.1% على أساس سنوي. وبلغ سعر الخبز الأبيض في نوفمبر نحو 1.1 ريال (4 أرغفة)، مرتفعا بنسبة 0.9% على أساس شهري وسنوي.
أسعار الجملة
وكانت الهيئة العامة للإحصاء، قد أعلنت عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة 2.4% خلال نوفمبر 2023، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022. وأوضحت في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، أن ارتفاع معدل التضخم في أسعار الجملة جاء بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 7.5%.
السلع والخدمات التي سجلت أعلى نسبة ارتفاع خلال نوفمبر:
بطاطس وسط محلي= 21.09%
عنب لبناني= 8.82%
تمر (رطب)= 7.62%
خوخ لبناني= 7.52%
إقامة بالفنادق= 7.42%
بصل مدور محلي= 7.09%
فول مدمس (حدائق كاليفورنيا)= 6.92%
عنب محلي= 5.80%
بصل مدور مستورد= 5.01%
سكر ناعم= 4.55%
حفائظ أطفال محلية = 3.23%
برقوق / بخاري تركي= 3.11%
سبانخ= 3.10%
كمثرى وسط لبناني= 3.04%
خيار محلي= 2.97%

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