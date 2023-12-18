ارتفاع الأسعار يطال 44 سلعة خلال نوفمبر

(MENAFN
- Al Watan) بين تراجع وارتفاع في الأسعار، هيمن التباين على أسعار 92 سلعة غذائية، خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بأسعارها في أكتوبر من العام نفسه، إذ طال الارتفاع 44 سلعة، ومثلها شهدت انخفاضاً، فيما ثبتت أسعار 4 سلع دون أي تغيير. ورصد تقرير الهيئة العامة للإحصاء، أسعار السلع الغذائية والمشروبات بنهاية نوفمبر، مُحتوياً على مجموعة الخبز، الحبوب، اللحوم، الدواجن، السمك، طعام البحر، منتجات الحليب، البيض، الزيوت، الدهون، الفواكه، الخضار، السكر، والحلويات، إضافة إلى مشروبات القهوة، الشاي، المياه المعدنية، والمرطبات. وتصدر قائمة الارتفاع منتج البطاطس بزيادة نسبتها 21%، يليه العنب اللبناني، الذي اقتربت زيادته من 9%، ومن بعدهما البصل المحلي بنسبة 7.1%، ليصل سعره إلى 4.1 ريالات للكيلو جرام، وتصدر قائمة التراجع التفاح الأحمر والأصفر بـ7.34% و7.91%، ليصل سعرهما إلى 9.20 و9.30 ريالات للكيلو على التوالي. الحبوب والأرز
وعلى مستوى مجموعة الحبوب والأرز، كشف تقرير الهيئة عن ارتفاع أسعار الدقيق والأرز الهندي في أسواق المملكة، خلال نوفمبر، وانخفض سعر الأرز البسمتي. وتفصيلاً، سجل سعر دقيق القمح المحلي الأسمر في الشهر ذاته ارتفاعاً بنسبة 2.9% على أساس شهري، و8.11% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.2 ريالات للكيلو جرام. فيما سجل سعر الدقيق المحلي الأبيض 4.91 ريالات للعبوة (2 كجم)، مرتفعاً بنسبة 1% على أساس شهري، و8.1% على أساس سنوي، وتراجع سعر الأرز البسمتي الأبيض على أساس شهري بنسبة 0.2%، مسجلا 98.75 ريالا (10 كجم)، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 7.5%. بين ارتفاع وانخفاض
وأشار التقرير إلى أن سعر الأرز الهندي (10 كجم) ارتفع على أساس شهري بنسبة 2.3%، و6.5% على أساس سنوي، مسجلا 81.22 ريالا، موضحاً أن سعر الذرة الحلوة بلغ نحو 6.15 ريالا في نوفمبر، مرتفعاً بنسبة 1.5%، و0.5% على أساس شهري وسنوي على التوالي، بينما سجل سعر الشعيرية 5.88 ريالات، مرتفعا بنسبة 1.2% على أساس شهري، و0.2% على أساس سنوي.
وأفاد التقرير أن سعر المكرونة (500 جم) في شهر نوفمبر، وصل إلى 5.99 ريالات، مرتفعاً بنسبة 1%، على أساس شهري، و1.7% على أساس سنوي، فيما سجل سعر الشوربة الشوفان 9.6 ريالات (للعلبة)، منخفضاً بنسبة 1.9% على أساس شهري، و2.1% على أساس سنوي. وبلغ سعر الخبز الأبيض في نوفمبر نحو 1.1 ريال (4 أرغفة)، مرتفعا بنسبة 0.9% على أساس شهري وسنوي. أسعار الجملة
وكانت الهيئة العامة للإحصاء، قد أعلنت عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة 2.4% خلال نوفمبر 2023، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022. وأوضحت في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، أن ارتفاع معدل التضخم في أسعار الجملة جاء بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 7.5%. السلع والخدمات التي سجلت أعلى نسبة ارتفاع خلال نوفمبر:
بطاطس وسط محلي= 21.09%
عنب لبناني= 8.82%
تمر (رطب)= 7.62%
خوخ لبناني= 7.52%
إقامة بالفنادق= 7.42%
بصل مدور محلي= 7.09%
فول مدمس (حدائق كاليفورنيا)= 6.92%
عنب محلي= 5.80%
بصل مدور مستورد= 5.01%
سكر ناعم= 4.55%
حفائظ أطفال محلية = 3.23%
برقوق / بخاري تركي= 3.11%
سبانخ= 3.10%
كمثرى وسط لبناني= 3.04%
خيار محلي= 2.97%
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