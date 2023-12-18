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شركات التقسيط تشترط رسوم خدمات بدلا عن غرامة التأخير

12/18/2023 11:13:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أجبر نظام المعاملات المدنية الذي دخل حيز التنفيذ أول من أمس، عددا من الشركات التي تقدم حلول التسوق والدفع بما في ذلك الدفع عبر وسيلة ((التقسيط))، إلى إلغاء شرط غرامة التأخير التي كانت تفرض على العملاء لقاء تأخرهم عن سداد المستحقات المترتبة عليهم، إلا أن عددا منهم وضع رسوما جديدة بمسمى ((رسوم خدمة)) كإجراء بديل عن غرامة التأخير.
ولجأ العديد من الشركات في أعقاب سريان النظام حيز التطبيق إلى توظيف حيل البلاغة ومصطلحات التسويق في تبريرها للإلغاء المفاجئ لشرط دفع رسوم التأخير، معللة ذلك بأنها تسعى إلى توفير أفضل تجربة ممكنة للعملاء، غير أن قانونيين ومراقبين يرون أن استمرار بعض الشركات في هذا النهج ((غرامة التأخير))، سيدخلهم في حرج قانوني، كونه يصادم مقتضى المادة 385 من نظام المعاملات المدنية، والتي تنص صراحة وبلغة لا لبس فيها على أنه ((يقع باطلاً كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض))، ويدخل في ذلك وفق محامي التسويق و الشراء عبر ((اشتري وادفع لاحقاً)).
غير أن بعضاً من هذه الشركات التي تخلت عن شرط (غرامة التأخير) بقوة النظام، لجأت إلى حيلة أخرى وهي (رسوم الخدمة)، لتخلق بذلك حالة من الجدل، حلول شرعية ما لجأت إليها، كون ذلك يعد حيلة على الإقراض بفائدة وفق آراء شرعية.
يذكر أن نظام المعاملات المدنية، الذي بات واجب النفاذ، يهدف في غاياته تعزيز استقرار التعاملات، وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها، وتوسيع الحرية التعاقدية، كون الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، وهو ما ينسجم مع التطور المتسارع الذي تشهده المملكة، فيما يترتب النظام، علاقات الأفراد في التعاملات المالية والعقود المدنية، سواءً في الأشخاص والأشياء والأموال وأنواع الحق والحقوق الشخصية والالتزامات والعقد، والضرر والتعويض والأوصاف العارضة على الالتزام وانتقال الالتزام وانقضاء الالتزام والحقوق العينية.
ويكتسب ((نظام المعاملات المدنية)) أهمية بين كل الأنظمة، حتى بات يطلق عليه في الحقل القانوني (أبو القوانين)، لرجوع جميع الأنظمة إليه عند الاقتضاء.

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