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انتقال تدريجي لشركات العمرة إلى السياحة

12/18/2023 11:13:32 PM
(MENAFN- Al Watan) علمت ((الوطن)) عن قرب الانتقال التجريبي لشركات العمرة إلى قطاع السياحة، حيث سيتم البدء بعدد محدود من الشركات الرائدة ثم المتوسطة ثم الصغيرة، وسيستبدل مسمى التأشيرة بالزيارة، وستكون الشركات ملزمة بتقديم خدمات فعلية ((سكن ونقل وبرامج سياحية))، ولن يكون هناك ما يسمى بالخدمة الأرضية لمنع أي ((تلاعب في التأشيرات)) إذ يتوجب تقديم خدمات تكاملية للمعتمر وسياحية، وستطبق لائحة الغرامات على أي مخالف يثبت أنه يقدم تأشيرات ولا يملك أي برامج منفذة.
وأوضحت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق لـ((الوطن)) أن الهدف الأسمى هو تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مع أهمية شمولية شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين والزوار لبرامج السياحة الداخلية لإثراء تجربة المعتمر، وعدم اقتصارها على نشاط العمرة.
العمرة 2022
- 24.715.307 معتمرين.
- 9.517.829 أدوا العمرة لمرة واحدة.
- 8.372.429 معتمري الخارج.
- 3.700.785 ذكور.
%44.20
- 4.671.644 إناث.
%55.80
- 16.342.878 من الداخل.
-6.642.881 سعوديون.
%40.65
- 9.699.997 غير سعوديين.
%59.35

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