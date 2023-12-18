انتقال تدريجي لشركات العمرة إلى السياحة

(MENAFN
- Al Watan) علمت ((الوطن)) عن قرب الانتقال التجريبي لشركات العمرة إلى قطاع السياحة، حيث سيتم البدء بعدد محدود من الشركات الرائدة ثم المتوسطة ثم الصغيرة، وسيستبدل مسمى التأشيرة بالزيارة، وستكون الشركات ملزمة بتقديم خدمات فعلية ((سكن ونقل وبرامج سياحية))، ولن يكون هناك ما يسمى بالخدمة الأرضية لمنع أي ((تلاعب في التأشيرات)) إذ يتوجب تقديم خدمات تكاملية للمعتمر وسياحية، وستطبق لائحة الغرامات على أي مخالف يثبت أنه يقدم تأشيرات ولا يملك أي برامج منفذة.
وأوضحت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق لـ((الوطن)) أن الهدف الأسمى هو تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مع أهمية شمولية شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين والزوار لبرامج السياحة الداخلية لإثراء تجربة المعتمر، وعدم اقتصارها على نشاط العمرة.
العمرة 2022
- 24.715.307 معتمرين.
- 9.517.829 أدوا العمرة لمرة واحدة.
- 8.372.429 معتمري الخارج.
- 3.700.785 ذكور.
%44.20
- 4.671.644 إناث.
%55.80
- 16.342.878 من الداخل.
-6.642.881 سعوديون.
%40.65
- 9.699.997 غير سعوديين.
%59.35
MENAFN18122023000089011017ID1107622389
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.