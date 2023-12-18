Tuesday, 19 December 2023 10:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حلفاء إسرائيل ينحازون لوقف إطلاق النار

12/18/2023 11:13:32 PM
(MENAFN- Al Watan) ضغط وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سي. كيو. براون، اللذان وصلا إلى تل أبيب، على القادة الإسرائيليين، للانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب بعد أسابيع من القصف العنيف والهجوم البري.
بينما دعا المسؤولون الأمريكيون إلى تنفيذ عمليات موجهة تهدف إلى قتل قادة ((حماس)) وتدمير الأنفاق وإنقاذ الرهائن، وذلك بعد أن حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن إسرائيل تفقد الدعم الدولي بسبب ((قصفها العشوائي)).
ويبدو أن الدول الأوروبية بدأت تفقد صبرها، حيث قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على موقع ((X)): ((لقد قُتل عدد كبير جدًا من المدنيين في غزة، ومن المؤكد أننا نشهد افتقارًا مروعًا للتمييز في العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة)).
وقف النار
وانضمت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا - أقرب حلفاء إسرائيل - إلى الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما طالب المتظاهرون الحكومة باستئناف المحادثات مع ((حماس)) بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن، بعد مقتل ثلاث منهم عن طريق الخطأ على يد القوات الإسرائيلية، على الرغم من تلويحهم بالعلم الأبيض.
لكن أصر رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو على أن إسرائيل ستواصل القتال حتى تزيل ((حماس)) من السلطة، وتسحق قدراتها العسكرية.
دمار واسع
وأدت الحرب، المستمرة منذ 10 أسابيع، إلى مقتل أكثر من 18.700 فلسطيني، وحولت جزءًا كبيرًا من الشمال إلى كومة من الدمار الواسع. بينما فر نحو 1.9 مليون فلسطيني – ما يقرب من %85 من سكان غزة – من منازلهم، وتجمع معظمهم في الملاجئ التي تديرها الأمم المتحدة، ومخيمات الخيام في الجزء الجنوبي من القطاع المحاصر.
لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قال، الأسبوع الماضي، إن بلاده ستواصل العمليات القتالية الكبرى ضد ((حماس)) لعدة أشهر أخرى.
وتحت ضغط أمريكي، قدمت إسرائيل تعليمات إخلاء، قالت إنها أكثر دقة في وقت سابق من هذا الشهر، مع تحرك القوات إلى مدينة خان يونس الجنوبية، على الرغم من أن الفلسطينيين يؤكدون أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، بينما تواصل إسرائيل تنفيذ ضرباتها في كل أنحاء الأرض، وفقد العديد من المدنيين

تجويع عمدي
واتهمت منظمة ((هيومن رايتس ووتش)) إسرائيل بتجويع سكان غزة عمدًا – وهو ما قد يشكل جريمة حرب – في إشارة إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار الذين عبروا عن نية حرمان المدنيين من الغذاء والماء والوقود، وربطوا دخول المساعدات بإطلاق سراح الرهائن.
وقال منير البرش، المسؤول الكبير بوزارة الصحة، إن 110 أشخاص على الأقل قتلوا جراء القصف الإسرائيلي المباني السكنية في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة خلال يوم واحد.
كما شهدت المنطقة قتالا عنيفا في الأيام الأخيرة. وقالت أمل رضوان، التي تقيم في ملجأ للأمم المتحدة بجباليا: ((لا أحد يستطيع انتشال الشهداء أو نقل الجرحى إلى المستشفيات)).
قصف المستشفيات
بينما وثقت السلطات الفلسطينية تدمير وقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي جميع المستشفيات في مدينة غزة وشمالها، ما تسبب في استشهاد ووفاة المئات من المرضى الذين كانوا يعالجون داخل تلك المستشفيات.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال دمرت، الاثنين، آخر أقسام مستشفى الشفاء، الذي كان يعد أكبر مستشفيات قطاع غزة، وهو قسم الجراحة الذي قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد نحو عشرين فلسطينيًا من النازحين، وما تبقى فيه من الجرحى والمرضى. كما دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، بعد حصار استمر ثمانية أيام. وقد دمر الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة أسابيع المستشفى الإندونيسي، بعد حصاره عدة أيام، ومستشفى العيون والأطفال غرب مدينة

وأكدت الصحة الفلسطينية أنه، بعد تدمير قوات الاحتلال مستشفيات شمال قطاع غزة، تم افتتاح عيادة صحية في جباليا، لاستقبال الشهداء وإنقاذ حياة الجرحى الذين يصلون بالمئات لتلك العيادة الصحية الوحيدة في شمال القطاع، مؤكدة أن هذه العيادة لا تتوافر فيها الأجهزة الطبية والوقود، ولا الكوادر الطبية المتخصصة في الجراحات.
بينما فرضت الدبابات الإسرائيلية حصارا شاملا على مستشفى العودة شمال قطاع غزة، بعد يومين من المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مستشفى كمال عدوان شمال

وأفادت الوزارة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت المرضى والجرحى والكوادر الطبية على النزول إلى ساحة المستشفى، وسط إطلاق نار صوب مرافق المستشفى والمرضى، محذرة من تكرار ما حدث في مستشفى كمال عدوان الذي تم تدميره، وارتكاب مجزرة فيه بحق الكوادر الطبية والمرضى والنازحين.
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني:
نحو 300 من الكوادر الطبية، من مسعفين وأطباء، استشهدوا
استمر القصف منذ بدء هجمات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ73 على التوالي
تدمير الاحتلال عشرات سيارات الإسعاف، ما أدى إلى استشهاد وإصابة جميع كوادرها
38 من الكوادر الطبية اعتقلتهم قوات الاحتلال في أثناء اقتحامها مستشفيات القطاع

MENAFN18122023000089011017ID1107622388

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث