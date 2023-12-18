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ميد الخرافي ستنجز بناء برجين في الشارقة بنهاية 2024

12/18/2023 11:01:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده فازت بعقد مشروع إنشاء برجين سكنيين في إمارة الشاقة يقعان على جانبي مركز تياترو 2 للفنون، مشيرة إلى أن شركة أراد العقارية بدأت في بناء مساكن تياترو 2 في منطقة الجادة، وأنه سيتم إنشاء المجمع المكون من مبنيين على جانبي مركز تياترو للفنون من قبل شركة الخرافي.
وقالت «ميد» إنه من المقرر الانتهاء من المشروع بحلول نهاية عام 2024، وتتولى شركة الهندسة المعمارية المحلية دار كونسلت مهام مستشار المشروع، وكانت شركة أراد قد أعلنت الشهر الماضي عن خططها لإنشاء تياترو 2، وهو مركز جديد للفنون في مجتمع الجادة التابع لشركة أراد في الشارقة.
وقد تم تعيين شركة الهندسة المعمارية اليابانية تاداو أندو كمستشار التصميم لمركز الفنون الذي ستبلغ سعته 2000 مقعد، والذي سيمتد على مساحة 24154 مترا مربعا ويتضمن قاعة ومعرضا ومساحة للمناسبات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في عام 2027.
يذكر أن شركة تاداو أندو هي أيضا مستشار التصميم في مشروع أرماني بيتش ريزيدنسز التابع لشركة أراد في نخلة جميرا بدبي.
وفي يناير الماضي، أرست أراد عقدا بقيمة 475 مليون درهم (129 مليون دولار) على شركة الخليج آسيا للمقاولات لبناء مجمع فندق فيدا الجادة في منطقة نسيج ديستركت في منطقة الجادة.
وتغطي الصفقة تشييد 4 مبان، بما في ذلك فندق يضم 175 غرفة و255 وحدة سكنية و149 شقة فندقية في منطقة الجادة الثقافية التي تبلغ قيمتها 24 مليار درهم إماراتي. وتشكل المباني الأربعة جزءا من منطقة نسيج ديستركت التي تحتوي أيضا على متحف.

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