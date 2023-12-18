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غولدمان ساكس يخفض توقعاته لأسعار برنت في 2024 بين 70 و90 دولارا للبرميل

12/18/2023 11:01:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قلص بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر خام برنت لعام 2024 بمقدار 10 دولارات للبرميل إلى ما بين 70 و90 دولارا، قائلا إن الإنتاج القوي من الولايات المتحدة سيخفف من أي ارتفاع في أسعار النفط.
وبحسب تقرير لـ «رويترز»، اطلعت عليه «العربية Business»، قال محللو البنك في مذكرة يوم الأحد «ما زلنا نتطلع لأسعار محددة النطاق وتقلبات معتدلة في الأسعار خلال عام 2024. ومن المفترض أن تحد الطاقة الفائضة المرتفعة للتعامل مع الصدمات المتزايدة من تحركات الأسعار الصعودية».
ويتوقع البنك الاستثماري الآن أن يتعافى برنت إلى ذروة عند 85 دولارا للبرميل في يونيو 2024، وأن يبلغ متوسطه 81/ 80 دولارا في 2024/2025 مقارنة بـ 92 دولارا سابقا، وانخفض سعر خام برنت بقرابة 20% عن أعلى مستوياته في عدة أشهر الذي سجله في سبتمبر.
وأضاف «غولدمان ساكس» أن استمرار العرض من مصادر خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك)، بقيادة الولايات المتحدة، يظهر أن العديد من الرياح الداعمة للإنتاج الأميركي من المرجح أن تستمر في عام 2024.
وقال المحللون إنهم يتوقعون أن يصل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 11.4 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام المقبل، ويرتفع إجمالي توقعات نمو إمدادات السوائل الأميركية لعام 2024 إلى 0.9 مليون برميل يوميا من 0.5 مليون برميل يوميا سابقا.
ومع ذلك، أشار البنك إلى أن قرار «أوپيك» بخفض الإمدادات، والانتعاش في الصين، وإعادة المخزونات في الولايات المتحدة، ومخاطر الركود المتواضعة من شأنها أن تحد من المخاطر الهبوطية لأسعار النفط.
وقال محللو «غولدمان ساكس»: «من غير المرجح أن تقوم المملكة العربية السعودية بـ «تطهير» السوق في عام 2024»، مضيفين «نتوقع تمديدا كاملا لتخفيضات «أوپيك+» المعلنة في أبريل 2023 (1.7 مليون برميل يوميا) حتى عام 2025، بالإضافة إلى حزمة قدرها 2.2 مليون برميل يوميا إضافية حتى الربع الثاني من 2024».
وأضافوا «قمنا بتعديل نطاق التداول اعتمادا على قرار «أوپيك»، لكي تصبح عملية البيع مع خيار البيع عند مستوى 70 دولار، وشراء الارتفاعات فوق مستوى 80 إلى 90 دولارا مع خيار الشراء على خام برنت. ولا زلنا نوصي بالشراء في عقود الخيارات التي تنتهي في صيف 2024».

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