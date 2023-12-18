Tuesday, 19 December 2023 10:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


745 4 مليون دينار عقود التشغيل والصيانة بالقطاع النفطي في عام

12/18/2023 11:01:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
كشفت بيانات حصلت عليها «الأنباء»، عن ان إجمالي عقود التشغيل والصيانة في القطاع النفطي بلغ 745.4 مليون دينار خلال السنة المالية 2022/2023، وذلك بانخفاض بلغ 18.6% عن المقدر في الميزانية والبالغ 915.8 مليون دينار، أي بما يعادل 170.4 مليون دينار.
وأظهرت البيانات ان شركة نفط الكويت تستحوذ على النصيب الأكبر من عقود التشغيل والصيانة إذ يبلغ إجماليها فعليا خلال السنة المالية 2022/2023 لدى الشركة 506 ملايين دينار مقارنة بمبلغ مقدر بلغ 604.9 ملايين دينار، أما شركة البترول الوطنية الكويتية فيبلغ عقود التشغيل لديها 155.9 مليون دينار، وما قيمته 59.4 مليون دينار لدى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، و5.5 ملايين دينار لدى شركة ناقلات النفط الكويتية، و7.3 ملايين دينار لدى شركة صناعة الكيماويات البترولية، و11.3 ملايين دينار لدى مؤسسة البترول الكويتية (المكتب الرئيسي). وإجمالا، تحرص مؤسسة البترول الكويتية على تقنين المصروفات وترشيد الانفاق لما ذلك من انعكاس على النتائج المالية السنوية لأعمال المؤسسة.

MENAFN18122023000130011022ID1107622351

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث