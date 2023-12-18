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S&P الكويت تحتاج استثمارات نفطية ضخمة لزيادة طاقتها الإنتاجية

12/18/2023 11:01:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني «S&P» إن الكويت تواجه تحديات لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى المستويات المرغوبة ضمن استراتيجية البلاد لعام 2040، وذلك قبل ذروة الطلب وقبل الموعد النهائي المحدد للحياد الكربوني في منتصف القرن، مبينة أنه يتعين على الكويت لإضافة قدرات إنتاجية جديدة، أن تتغلب على التحديات ونقص الاستثمارات الأجنبية وشيخوخة حقول النفط.
وذكرت الوكالة أن قطاع التنقيب والإنتاج في الكويت يتطلب استثمارات كبيرة، إذ يواجه حقل برقان الكبير تراجعا طبيعيا، وان أي إضافة إلى الطاقة الإنتاجية سيستهلكها الانحدار المستمر في إنتاج ثاني أكبر حقل نفط في العالم، والذي ينتج بالفعل ما يقرب من 95% من طاقته الكاملة، إذ يبلغ الإنتاج الحالي حوالي 1.6 مليون برميل يوميا، مدعوما بتعزيز عملية الاستخراج عن طريق حقن الغاز وغمر المياه.
وقال أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت، بدر السيف، إن الكويت التي تعتبر رابع أكبر منتج للنفط في منظمة «أوپيك» والتي تمتلك سابع أكبر احتياطيات في العالم ستواصل خطتها حسب المعتاد دون التأثر بالعديد من التغييرات في سياسة الطاقة التي عادة ما تترك للتكنوقراط للتعامل معها.
وأضافت الوكالة أن المنطقة المحايدة تعد مصدرا محتملا آخر لإضافات الطاقة الإنتاجية، لكن التحديات التشغيلية تواجه أي تطوير جدي للحقول المشتركة، التي لم يتم استئناف تشغيلها إلا في عام 2020 بعد توقف دام أكثر من 4 سنوات، مبينة أن الكويت تواجه احتمال أن تتخلف عن نظيراتها الإقليمية عندما يتعلق الأمر بتحول الطاقة.
وخلال محادثات مؤتمر المناخ كوب 28 للأمم المتحدة في دبي قالت الكويت إنها لن تدعم نصا حاسما يدعو إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، كما حث الأمين العام لمنظمة أوپيك هيثم الغيص المنتجين على عدم دعم النص في رسالة وجهها لأعضائها خلال مفاوضات المناخ.
ودعا إجماع الإمارات العربية المتحدة الذي تم تبنيه في نهاية المطاف الدول، إلى الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري والقدرة المتجددة الثلاثية، وهو أمر غير موجود في الكويت.
وخلال عملية الإصلاح الشامل للاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في أكتوبر، حددت مؤسسة البترول الكويتية خططا لتطوير التكنولوجيا، بما في ذلك استخدام احتجاز الكربون وتخزينه، كجزء من الأهداف للوصول إلى صافي انبعاثات الغازات الدفيئة في النطاقين 1 و2 بحلول عام 2050.
وتدرس مؤسسة البترول الكويتية مسألة الهيدروجين الأخضر والوقود الحيوي من الجيل الثاني ومصادر الطاقة المتجددة والتخزين والمواد البلاستيكية المعاد تدويرها، وكفاءة حرق الطاقة، وتجارة التجزئة، وتعويض الكربون في إطار استراتيجيتها، لكنها لم تحدد خططا وجداول زمنية محددة.
وقال محلل النفط المستقل، كامل الحرمي، إن الكويت بحاجة إلى تطوير الهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون.
تجدر الإشارة إلى ان الكويت قامت بمراجعة خططها للطاقة الإنتاجية للنفط الخام في أكتوبر، بهدف الوصول إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035، بالإضافة إلى ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز غير المصاحب بحلول عام 2040، وستأتي إضافات القدرات من حقولها المحلية وكذلك المنطقة المحايدة التي تشترك فيها مع السعودية.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية المعلنة للبلاد 2.9 مليون برميل يوميا من الهيدروكربونات، في حين بلغ الإنتاج المقيد بسبب تخفيضات تحالف «أوپيك +» نحو 2.55 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي، وفقا لآخر استطلاع أجرته بلاتس التابعة لوكالة ستاندر آند بورز.

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