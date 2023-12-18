مسابقة مبتكرو الجيل القادم تحتفي بالمبتكرون الشباب في عجمان في حفل توزيع جوائزها الأول

(MENAFN
- Matrix PR) برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان؛ وبتوجيه حكيم من رئيس مجلس إدارة شركة عجمان للصرف الصحي، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أقامت مسابقة "مبتكرو الجيل القادم" حفل توزيع جوائزها الأول للاحتفاء بالمواهب والتعليم في عجمان يوم الإثنين. وكرّمت الفعالية بعضاً من أفضل المبتكرون في الإمارة لإبراز مواهبهم الاستثنائية. وتم الإعلان عن الفائزين في النسخة الأولى من مسابقة "مبتكرو الجيل القادم" في حفل توزيع الجوائز في قاعة توباز للمناسبات بفندق فيرمونت عجمان في سبتمبر 2023 من قبل شركة عجمان للصرف الصحي وقد ضمت هذه الفعالية المؤسسات التعليمية من عجمان التي حضرت للاحتفال بالمبتكرون الموهوبين في الإمارة.
استقطبت جوائز "مبتكرو الجيل القادم"، التي شملت ستة فئات، 20 مدرسة من جميع أنحاء الإمارة. حيث تم ترشيح ستة مشاركات للفوز بالمراتب الأولى بعد أسابيع من التحكيم. وقامت لجنة التحكيم، التي ضمت ممثلين من عجمان للصرف الصحي وشركة معالجة وبراند لاونج، بتقييم المشاركات وفقاً لحجم مشاركة الطلاب و وضوح و فعالية الأهداف والكفاءة المهنية للحل المقدم والجدوى وقابلية التطبيق العملي والقابلية للتوسع والجدوى وجودة العرض والالتزام بإرشادات العرض والاستخدام المبتكر والجذاب للتكتيكات على أرض الواقع.
تسعى مسابقة "مبتكرو الجيل القادم"، والتي تعتبر جزءً من مبادرة "المياه للجميع" التي أطلقتها شركة عجمان للصرف الصحي، إلى تشجيع مشاركة الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً في عجمان لتطوير أفكار مبتكرة وحلول لتلبية حاجات الناس وتتماشى مع رؤية عجمان للصرف الصحي لتعزيز الممارسات المستدامة.
وفازت مدرسة المعهد العلمي في عجمان بالمركز الأول وبمكافأة نقدية بعد أن نال حلها المبتكر للتحدي الهندسي إعجاب أعضاء لجنة التحكيم. حيث قدم الفريق حلاً يساعد في حل مشكلة انسداد المضخة المتكرر في محطة ضخ الشبكة، والذي يتسبب به الحطام والمواد الصلبة. كما قام الطلاب بعرض تصميم آلة قادرة على رفع الأغطية الثقيلة لغرف التفتيش في المواقع التي يصعب للمركبات الوصول إليها. وحلت مدرسة جيمس كامبريدج الدولية الخاصة ومدرسة سيتي الأمريكية في المركزين الثاني والثالث على التوالي، كما حصلتا على مكافآت نقدية. ومن بين المرشحين البارزين الآخرين مدرسة فرونت لاين الدولية الخاصة ومدرسة عجمان الوطنية ومدرسة راشد بن حميد للبنين.
وفي معرض حديثه خلال حفل توزيع الجوائز، أكد المتحدث باسم شركة عجمان للصرف الصحي إن مسابقة "مبتكرو الجيل القادم" جاءت في الوقت المناسب لتسهم في تشكيل مستقبل المنطقة من خلال حلول تقنية مبتكرة ومستدامة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع. ويشرفنا أن نكرم المبتكرون الشباب والموهوبين في عجمان. فنحن نعتقد بأن أكبر التحديات في العالم تحتاج إلى أفكار وأساليب جديدة ترتكز على حلول مبتكرة. وتماشياً مع رؤيتنا، سيوفر برنامج مبتكرو الجيل القادم أساساً قوياً لمبتكرونا الشباب لعرض أفكارهم المذهلة. لم يُظهر الفائزون تألقهم وقدرتهم على الابتكار فحسب، بل أثبتوا أيضاً مهاراتهم في حل المشكلات".
لقد واجهت الفرق، و كجزء من المسابقة، 6 تحديات بناءً على الصعوبات التشغيلية اليومية الحقيقية في محطة عجمان الحيوية للصرف الصحي. وشملت تحديات متعلقة بالهندسة، والتآكل، والبلاستيك، وتتبع التنوع البيولوجي للأراضي الرطبة، والحد من مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام الرمال، والحد من تركيز كبريتيد الهيدروجين. حيث طلب منهم التوصل إلى حلول مبتكرة ومستدامة لحل لهذه المشاكل.
"لا تقتصر مسابقة مبتكرو الجيل القادم على تكريم المواهب الناشئة وإلهام المبتكرون الشباب لتوفير حلول مستدامة، بل تشمل تقديم الدعم لجيل متحمس للابتكار وحل المشكلات. ونعتقد أن هذا سيساعد المنطقة على بناء جيل من المبتكرون الشباب من خلال تجربة تواصل فريدة تربط العقول الشابة الطموحة بالمبتكرون الآخرين. ".
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