قيمتها 4 مليارات يورو.. الاتحاد الأوروبي يلقي الملايين من لقاحات كوفيد-19 في مكبات النفايات

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت صحيفة Politico أن بلدان الاتحاد الأوروبي ألقت أكثر من مئتي مليون جرعة من القاحات المضادة لفيروس كورونا بقيمة أربعة مليارات يورو في مكبات النفايات.
وجاء في منشور للصحيفة :"تم التخلص من ما لا يقل عن 215 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 التي اشترتها دول الاتحاد الأوروبي في ذروة الوباء، مما كلف دافعي الضرائب أربعة مليارات يورو".
وأشارت الصحيفة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي حصلت بشكل عام على مليار ونصف المليار من جرعات اللقاحات، لكن انتهى الأمر بالعديد منها "في مكبات النفايات في جميع أنحاء القارة".
وتبعا للمعلومات التي أوردتها Politico فإن اللقاحات تم شراؤها بشكل أساسي خلال ذروة الوباء في عام 2021، لكن الأمر استمر حتى بعد أن بدأت معدلات الإصابات بالانخفاض، وفشلت محاولات تحويل الفائض إلى بلدان ثالثة بسبب انخفاض الطلب والمشاكل اللوجستية، وفقا لروسيا اليوم.
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