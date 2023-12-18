قيمتها 4 مليارات يورو.. الاتحاد الأوروبي يلقي الملايين من لقاحات كوفيد-19 في مكبات النفايات

كشفت صحيفة Politico أن بلدان الاتحاد الأوروبي ألقت أكثر من مئتي مليون جرعة من القاحات المضادة لفيروس كورونا بقيمة أربعة مليارات يورو في مكبات النفايات.

وجاء في منشور للصحيفة :"تم التخلص من ما لا يقل عن 215 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 التي اشترتها دول الاتحاد الأوروبي في ذروة الوباء، مما كلف دافعي الضرائب أربعة مليارات يورو".

وأشارت الصحيفة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي حصلت بشكل عام على مليار ونصف المليار من جرعات اللقاحات، لكن انتهى الأمر بالعديد منها "في مكبات النفايات في جميع أنحاء القارة".

وتبعا للمعلومات التي أوردتها Politico فإن اللقاحات تم شراؤها بشكل أساسي خلال ذروة الوباء في عام 2021، لكن الأمر استمر حتى بعد أن بدأت معدلات الإصابات بالانخفاض، وفشلت محاولات تحويل الفائض إلى بلدان ثالثة بسبب انخفاض الطلب والمشاكل اللوجستية، وفقا لروسيا اليوم.