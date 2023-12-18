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كيف يمكن أن ينقذ الضغط على زر الغفوة حياتك؟

12/18/2023 8:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

الجميع يحب الضغط على زر الغفوة ليحصل على تلك الدقائق الخمس الإضافية المبهجة المغلفة تحت اللحاف في صباح بارد من شهر ديسمبر.

لكن العلماء اكتشفوا أن هذه الدقائق الحيوية يمكن أن تساعد أيضًا في إنقاذ حياتك.

ووجد العلماء في جامعة نانجينغ الطبية الصينية أن الأشخاص الذين حرموا من النوم خلال أسبوع عمل شاق نموذجي ولكنهم تمكنوا من الحصول على ساعتين إضافيتين من النوم في عطلة نهاية الأسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة 63 في المائة للإصابة بنوبة قلبية أو السكتة الدماغية.

وفي المقابل، وجدت دراسة دورة النوم التي تتبعت 3400 شخص، أن العمال الذين حصلوا على أقل من ست ساعات في الليلة خلال أسبوع العمل ولم يغفوا في عطلات نهاية الأسبوع كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

وقال الباحثون: "يرتبط النوم في عطلة نهاية الأسبوع أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالذبحة الصدرية والسكتة الدماغية وأمراض القلب - خاصة لدى أولئك الذين لديهم فترات نوم قصيرة خلال الأسبوع".

وأضافوا "لقد أظهرت الأبحاث أن النوم ليس فقط من أجل الراحة الفسيولوجية ولكن له أيضًا آثار عميقة على صحة القلب والأوعية الدموية."

وكشفت بعض الأبحاث السابقة أن الضغط على الغفوة يمكن أن يكون له آثار سلبية، على النوم وقدرة الدماغ على الاستيقاظ، ويوصي الأطباء بالنوم العميق. نومًا متواصلًا بدلاً من ذلك.

ولكن دراسة جديدة، نُشرت في Journal of Sleep Research، قامت
بتقييم مدى شيوع الغفوة وما هي تأثيرات هذا السلوك على النوم والنعاس والمزاج والقدرات المعرفية للدماغ.

وجد الباحثون أن أولئك الذين يغفون في المتوسط ​​ينامون لفترة أقصر قليلاً ويشعرون بالنعاس أكثر في الصباح مقارنة بأولئك الذين لا يغفون أبدًا.

لكنهم رأوا أيضًا أنه لا توجد آثار سلبية للغفوة على إطلاق هرمون التوتر الكورتيزول أو الحالة المزاجية أو جودة النوم طوال الليل.

وقد وجدت دراسات أخرى أن الغفوة لمدة ساعة أو ساعتين إضافية يمكن أن تمنع السمنة والاكتئاب.

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