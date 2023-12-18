الطحالب مصدر بروتين مستدام
التاريخ
12/18/2023 8:01:00 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت دراسة حديثة أجراها خبراء بجامعة إكستر البريطانية، أن الطحالب خاصة ((سبيرولينا وكلوريلا))، تشكل مصدراً للبروتين، مستداماً، يمكنه أن يعيض عن البروتين المشتق من الحيوانات. وقد نُشرت الدراسة في مجلة ((جورنال أوف نيوتريشن)).
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