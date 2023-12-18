إعلان الفائزين بجوائز «منصة الشارقة للأفلام 6»

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن الأعمال الفائزة بجوائز الدورة السادسة من منصة الشارقة للأفلام، التي أقيمت في الفترة بين 8 و17 ديسمبر الجاري. وحصد فيلم ((مياماتسو إلى ياماشيتا)) (2022)، إخراج ماساهيكو ساتو، ويوتارو سيكي، وكينتارو هيراسي جائزة أفضل فيلم روائي طويل؛ فيما ذهبت جائزة أفضل روائي قصير لفيلم ((حين كنت تائهاً في يوم ما)) (2023)، إخراج سفيان عادل؛ ومُنحت جائزة أفضل وثائقي طويل لـ ((جونام)) (2023)، إخراج سييرا يوريش، وجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير لـ((حكاية شبح آسيوي)) (2023)، إخراج بو وانغ. كما حصلت مجموعة من الأفلام على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وهي: ((حان وقت الرحيل)) (2023)، إخراج أنانث ماهاديفان في فئة الروائي الطويل؛ ((موليكا)) (2022)، إخراج مايشا مين في فئة الروائي القصير، وبر سار(2023)، إخراج محمد جاسم في فئة الوثائقي القصير.

وشملت الدورة السادسة للمنصة على مدار الأيام العشرة عروضاً لأكثر من 50 فيلماً من جميع أنحاء العالم، احتفت بالسينما المستقلة والأفلام التجريبية، وأضاءت على الدور الحيوي الذي تلعبه السينما في ثقافتنا ومجتمعاتنا.