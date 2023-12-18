شاروخان يروّج فيلمه الجديد في القرية العالمية

شارك نجم بوليوود، شاروخان، في 17 ديسمبر الجاري بعرض ترويجي في دبي لفيلمه ((دونكي)) المقرر إطلاقه في دور السينما 21 الجاري، مؤدياً رقصة على أنغام أغنية الفيلم على مسرح ((القرية العالمية))، حيث لاقاه الجمهور بالترحيب والحفاوة.

وذكرت صحيفة ((إنديا توداي)) أن الممثل لم يدخر جهداً في الترويج لفيلم المخرج راجكومار هيراني، حيث سافر إلى دبي لحضور العروض الترويجية للفيلم، راقصاً على أغنية الفيلم ((أو ماهي)) في القرية العالمية، ومفاجئاً معجبيه بظهوره في دور سينما ((فوكس)). وتجمع الجمهور حول الممثل الذي ظهر على المسرح الكبير الذي تم بناؤه لغرض الترويج لفيلمه في القرية العالمية، وأفيد بأنه أثناء تفاعله مع الجمهور تحدث عن حبكة فيلمه الأخير الذي يدور عن الصداقة والهجرة والعودة للوطن، كاشفاً عن أن موضوعه يدور حول فكرة ((البيت أينما يكون القلب)).

بعد ذلك، زار الفنان صالات ((فوكس)) في دبي مفاجئاً الجمهور، حيث امتلأت القاعة بالمعجبين والمتحمسين الذين هتفوا له، وشكر الفنان الجميع على دعمهم له، قائلاً ((أنا أحبكم أيضاً)).

يذكر أن مدة عرض الفيلم تبلغ 161 دقيقة، وهو ثالث فيلم يصدر للفنان في عام 2023 بعد فيلمي التشويق والحركة ((باثان)) و((جوان))، ويشارك في بطولته إلى جانب شاروخان في دور رئيسي، الممثلة الهندية باتسي بانون، والممثلون فيكي كوشال وبومان إيراني وفيكرام كوشان وأنيل غروفر. وقد وُصفت سينما ((فوكس)) الفيلم بالملحمة المرحة والدافئة عن رحلة محفوفة بالخطر والحدود والصداقات والحنين إلى الوطن والحب الذي يعلو فوق كل شيء.