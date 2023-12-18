«المعرفة الرقمية الفرنسية» تعانق الموسيقى في حفل «فرساي»

يقدم الموسيقي الفرنسي جان ميشال جار، أحد أعلام الموسيقى الإلكترونية في العالم، عرضاً يجمع بين النمطين الحقيقي والافتراضي، يوم 25 ديسمبر الجاري في قاعة المرايا بقصر فرساي الفخم، محاطاً، على ما يقول، بكل عناصر ((المعرفة الرقمية الفرنسية)).

ويأتي هذا الحدث في إطار الاحتفالات بمرور 400 عام على تشييد المبنى، منذ وضع الحجر الأول لنزل الصيد العزيز على قلب لويس الثالث عشر، والذي أصبح في ما بعد، في عهد لويس الرابع عشر، رمز الملكية المطلقة وتجسيداً للفن الفرنسي الكلاسيكي، في سبتمبر 1623.

وقال جان ميشال جار لوكالة فرانس برس إن ((فكرة هذا العرض)) الموجه للجمهور الحاضر ولكن أيضاً للمتابعين عبر تقنيات الواقع الافتراضي، تكمن في ((إحاطة النفس بالمعرفة الرقمية الفرنسية لتحية الاستمرارية في الابتكار)). كما يسعى الموسيقي الفرنسي إلى التذكير بأن قصر فرساي كان بمثابة واجهة ((للحالمين الذين ابتكروا، على سبيل المثال، الآلات ذاتية التشغيل، أسلاف الروبوتات الحالية)).

وستقام الحفلة ((بثلاث طرق في وقت واحد))، على حد تعبيره. ((أولاً، في عرض حي في قاعة المرايا للجمهور الحاضر، وثانياً عبر تقنية الواقع الافتراضي مع هذا المعرض المعاد تشكيله بواسطة +فروم+ Vrroom))، وهي منصة فرنسية واستوديو إنتاج متخصص في إنشاء عروض انغماسية.

وسيتمكن الجمهور الافتراضي من الاتصال عبر الواقع الافتراضي أو الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. وثمة جزء ثالث من العرض أيضاً يتمثل في إعادة البث على القنوات التلفزيونية الفرنسية (مجموعة M6-W9) والقنوات التلفزيونية العالمية، وعلى الراديو (إذاعة ((ار تي ال))) وعبر منصات مخصصة.