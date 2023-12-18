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الكتابات الساخرة.. بين الحضور الخجول وخطر التلاشي

12/18/2023 8:00:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حتى سنوات قليلة مضت، كانت الكتابة الساخرة متربعة على عرش الكتابة بأنواعها كافة، حيث كانت تشهد ازدهاراً كبيراً، ووجدت بقوة في المجلات، والصحف المصرية.

والكتابة الساخرة هي ((فاكهة الصحافة))، كما أنها ليست بجديدة على الصحافة المصرية؛ إذ بدأت في القرن التاسع عشر، على يد يعقوب صنوع عام 1876، حينما أصدر مجلة ((أبو نظارة))، ثم ظهرت بعدها تجارب ساخرة عدة أخرى مثل: ((حمارة منيتي، الكشكول، خيال الظل، التبكيت والتنكيت، كلمة ونص، البعكوكة)).

أهداف حقيقية

يعتقد البعض أن الكتابات الساخرة مجرد مزحة من المبدع للقارئ، ولكن هذا غير صحيح، بل إن الهدف الحقيقي منها هو النقد والإصلاح، وتسليط الضوء على الحقائق والقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والسلبيات بطريقة كوميدية ساخرة.

وخلال الفترة الأخيرة بدا هناك اختفاء ملحوظ لمثل هذا النوع من الكتابات في الصحافة المصرية والمجلات، بل خفت بريقه والحديث عنه، ولم يعد هناك أي اهتمام من القراء به.

وفي هذا الصدد تحدث السيناريست محمد هشام عبية، والذي كان له تجربة مميزة في الكتابات الساخرة بإحدى الصحف المصرية، خلال تصريحات خاصة لـ((البيان))، قائلاً : ((تلك الكتابات تنضج وتزدهر في المجتمعات، في مراحل مفصلية مهمة، حيث يمكنها ان تؤدي دوراً حيوياً في عملية تلبية مطالب الكثيرين والتغلب على مشكلات وعقبات معينة في حياة المجتمع )). وأضاف: إن الكتابات الساخرة تحوي مواضيع نقدية قوية للغاية؛ ولهذا السبب فهي تتطلب خامات وإمكانات خاصة، ومؤكد أنها بشكل عام لن تندثر، ولكنها تأخذ أشكالاً أخرى مغايرة لما اعتدنا عليه، فهي موجودة حالياً ولكن بأسلوب آخر عبر منصات السوشيال ميديا.

مجرد موضة

الروائي والشاعر المصري أحمد عطا الله أبدى رأيه في هذا الأمر، وقال في تصريحات: إن الكتابة الساخرة في الصحافة كانت ((موضة)) في فترة ما ماضية.

رواد

عطا الله أكد أنه في الفترة الحالية، لا وجود للكاتب الساخر اللافت للانتباه مقارنة بعدد من رواد الكتابات الساخرة، وأبرزهم جلال عامر. كما كشف أن الكتابة الساخرة موجودة على الفيسبوك حالياً، مع اختفاء تام لها في الصحافة، ولم تعد موجودة، مؤكداً عدم وجود كاتب متفرغ للكتابات الساخرة في الوقت الحالي.

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