انطلاق فعاليات مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الـ17

انطلقت، أول من أمس، في قصر الثقافة بالشارقة، فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، في حفل افتتاح بهيج، تم فيه تكريم شخصية المهرجان الفنانة بدور الساعي.

حضر حفل الافتتاح، عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وإسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح رئيس جمعية المسرحيين، رئيس المهرجان، وعدد من الفنانين والمثقفين. وفي مستهل فقرات افتتاح المهرجان، جرى استعراض أهمية جهود ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يواصل سموه رفد المهرجان بأسباب الاستمرار والتميز.

وأوضح الفيلم الوثائقي الذي عرض في الافتتاح، محطات المهرجان منذ دورته الأولى في 2005، كما تضمن نبذة تعريفية عن بدور الساعي، منذ أول ظهور لها على الخشبة.

وأكدت كلمة جمعية المسرحيين، الجهة المنظمة للمهرجان، في الدليل الخاص بالمهرجان، أهمية هذا الحدث المسرحي ونجاحاتها المتواصلة وأهميته الثقافية والمجتمعية. كما أشارت دائرة الثقافة بالشارقة في كلمتها المطبوعة أيضاً في الدليل، إلى أن هذا المهرجان من أهم الوسائل وأكثرها تأثيراً في توسيع مدارك الصغار، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.((العالم الآخر))

وبعد ذلك، قدمت فرقة جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، عرض الافتتاح، والذي تمثل بمسرحية ((العالم الآخر))، وهي من تأليف حمد الظنحاني وإخراج إبراهيم القحومي، ومن تمثيل الفنانين: أيمن الخديم، وعادل سبيت، وعبدالله نبيل، وجودي، ومحمد العبدولي، وعلي الغيص، ومنى البلوشي، وسعيد الناعور، وسلطان شرارة، وآخرين.

وتفاعل الأطفال مع أحداث المسرحية التي بعثت بالعديد من الرسائل الأخلاقية والتربوية، وأهمها التأكيد على أهمية العلم والاكتشاف، في خلق جيل قادر على مواجهة التحديات.

وتدور أحداث المسرحية حول قصة شقيقين وهما علي وسلطان، كلٌ منهما له عالمه الخاص، علي يحب المرح والألعاب الإلكترونية، بينما سلطان، عاشق للاستكشاف والعلوم، ويطلب سلطان من علي ارتداء نظارة الواقع الافتراضي التي ستنقلهم لعالم آخر غير عالمهم وتساعدهم على اكتشاف ما هو جديد في العلوم، فيرفض علي بداية ارتداء النظارة التي أسهم سلطان في تطويرها، غير أنه يقتنع في النهاية، فتنقلهم تلك النظارة لكوكب المريخ وتتعطل نظارة الواقع الافتراضي هناك..وعلى سطح المريخ تساعدهما شخصيتان هناك على التوازن والجاذبية : رجل المريخ وحارسه اللذان استمعا لقصة سلطان وعلي وجهازهما المعطل فأبلغا كبير أهل المريخ بما حدث، ورحب بهما وقرر مساعدتهما، وظل سلطان الذي يحب العلوم يقضي وقته في المريخ للاستكشاف، بينما قضى علي وقته في اللعب واللهو، بالقرب من كهف الديناصورات حتى خطفه كبير الديناصورات واتهمه بأنه يريد التخلص من العدد الباقي من الديناصورات بعد انقراضها على كوكب الأرض..ونجده يبقى، حتى نهاية أحداث المسرحية، يحاول التخلص من قبضة الديناصور، وإصلاح نظارة الواقع الافتراضي بمساعدة أهل المريخ، إذ ينجح في ذلك ويتمكن وأخوه، من العودة مجدداً إلى الأرض.