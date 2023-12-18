فنون الباليه في دبي تحتفي بالاستدامة على وقع «الفصول الأربعة»

تستضيف دبي في شهر يناير المقبل، حفلاً فنياً فريداً، يجمع بين فنون الباليه وروائع الرقص العصري، ضمن العرض العالمي الأول لباليه ((4))، على خشبة مسرح زعبيل في فندق جميرا زعبيل سراي، وذلك يومي 17 و18 يناير 2024. إذ يقدّم العرض، الذي يقام بالتعاون بين ((موزآرتس بالداكوين كالتشر))، و((آرت فور أول))، نسخة معاصرة من أداء الباليه الممزوج بفن الفيديو على النغمات الكلاسيكية الشهيرة لمقطوعة الفصول الأربعة، إحدى أيقونات العبقري أنطونيو فيفالدي، حيث يترافق العمل مع عرض فيديو مذهل على شاشة عملاقة.

وتولت شركة ((MTV))، تصوير مشاهد الفيديو الذي سيعرض بالحفل، بدقة تقنية K5 المتطورة، ذلك بالتعاون مع استوديو The French Kiss Lab، الذي تم ترشيحه لنيل جائزة جرامي. وتحمل الرقصات توقيع المصمم إينو بيسي، ذلك بمشاركة أربعة من أشهر راقصي العالم: ماريا فينوغرادوفا، راقصة باليه البولشوي المنفردة، ونجما باليه فيينا ميلا شميت وجابريلي أيم، إضافة إلى ضيف باليه بولشوي النجم إيلدار جاينوتدينوف.

ويصوّر الحفل قصصاً متداخلة للعصور الأربعة من تطور الحضارات والمراحل الأربع لحياة الإنسان، والدورة المتعاقبة للفصول الأربعة، مكرساً قيم الاستدامة، وحاثاً الجميع على صون الطبيعة، وضرورة التصدي لمشاهدها المتغيرة بسرعة غير مسبوقة بسبب تغير المناخ.

كما يتناول العرض ابتعاد الإنسان عن الطبيعة، بسبب اندفاعه وراء هواجسه وشغفه بما لا يخدمها، فذاك غالباً ما يقوده نحو ممارسات تؤثر سلباً في جميع الكائنات الحية.

وتبدأ مشاهد العمل في فصل الربيع، لتلتقط مع تتالي الفصول مشاعر الثقة المتنامية للبشرية في قدرتها على الاستفادة من موارد الطبيعة. وفي نهاية الرحلة، يظهر بصيص أمل يخفي وراءه أياماً مليئة بالمحبة، وفصولاً جديدةً تعكس جوهر الطبيعة في أجمل صورها.

وتعليقاً على الموضوع، قالت إيلينا قيمة فابر-ماجنان، إحدى المنتجين لدى MuzArts Baldaquin Culture: ((تشكل الموسيقى والرقص إحدى أقوى أدوات التعبير العالمية التي يمكن الاستفادة منها لمناقشة القضايا المجتمعية المهمة واقتراح حلولٍ لها. ونحن نهدف من خلال العرض المميز لباليه ((4)) إلى استخدام هذه الوسيلة التعبيرية المؤثرة لنوحّد المجتمع، ونسلط الضوء على التحديات الناتجة عن تغير المناخ. ولذا، ندعو الجميع للانضمام إلينا في هذه الرحلة الاستثنائية، والمشاركة في تعزيز مستويات الوحدة والفن والوعي)).