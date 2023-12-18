سارة الخيال تصوغ جماليات التراث في قوالب فنية بديعة

من ((حياكة سارة– حكاية السدو)) إلى ((القوة حيث يكمن الضوء))، تتجلى موهبة مصممة الغرافيك الإماراتية الموهوبة سارة الخيال، التي تروي قصص التراث وجماليات مجتمع الإمارات من خلال تصاميمها، إذ تعكس جوانب من تراث دولة الإمارات، إذ اختارت سارة مجموعة من العناصر لتضيء عليها بفنونها، وخاصة حرفة السدو، التي استوحت منها العديد من أعمالها، وهي تعمل على دمج التراث الإماراتي بطريقة معاصرة، وتحولها لأنماط في أعمال فنية على الأقمشة أو أعمال فنية مصنعة من الخشب أو الحديد، بهدف تقديم تراث الإمارات بطريقتها وأسلوبها الفني الخاص، وهو ما عكسته أعمالها، التي قدمتها في معرضها ((حياكة سارة– حكاية السدو)).

ترتبط سارة بالسدو ارتباطاً وثيقاً فهو أحد عناصر التراث الإماراتي والخليجي والعربي أيضاً، وكل قطر عربي له نمط وطابع بالسدو يعرف به، وعملت على السدو بأسلوب رقمي، وطورته أعمالها الفنية، وهي كانت من ضمن المنظمين في الحفل الرسمي لعيد الاتحاد الـ52 الذي أقيم في إكسبو دبي، وصممت ملابس بعض الشخصيات المشاركة في العرض، حيث تعلمت السدو عن طريق بعض الفيديوهات، باستخدام النول والخشب. وتؤكد سارة أن الحرف التقليدية كانت بداية ريادة الأعمال للمرأة الإماراتية في السابق كما روت لها جدتها التي أخبرتها أن السيدات كن يبعن (التلي) لتلبية المتطلبات والحاجات، حيث حققت هذه الحرف الاستدامة، من خلال إعادة استخدامها بمختلف الطرق.

تشارك سارة الخيال في مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية في دورته الخامسة والعشرين، بعمل يترجم طابع المهرجان الذي حمل شعار (تجليات)، وقد قدمت (نوافذ المشربيات)، حيث تعد هذه النوافذ أحد عناصر العمارة الإسلامية، واستوحت هذا النمط وقدمته بطريقة عصرية مطورة، فهذه النوافذ تمكن من دخول الضوء عبر فتحاتها ليغدو بإمكان الزائر ومع الاطلاع على هذا العمل والتعرف على فكرته، أن يشعر بالنور الذي يتسلل إليه. وأطلقت سارة على العمل مسمى (القوة حيث يكمن الضوء).

وحول فكرته قالت: إن شعار المهرجان (تجليات) كان بمثابة التحدي لها بأن تقدم عملاً أو أنماطاً فنية توصل رسالته وتقدمها بطريقتها. وتابعت سارة الخيال: ((في كل بيت ولدى كل عائلة هناك قصة وتاريخ، يجب البحث عن كل ذلك واكتشافه من الأجداد والآباء، ويجب أن ننقل هذه الحكايات للأجيال القادمة حول تاريخ وتراث الإمارات، ولا بد من خلالهم أن نستمع لهذه القصص ونوثقها وننقلها للأجيال حتى نحفظ تراث وتاريخ الإمارات)).