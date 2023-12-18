برامج دبي الثقافية والإبداعية تحفز الأجيال وتعزز التقارب الحضاري

تعزز فعاليات دبي الفنية والثقافية، مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للإبداع والابتكار، وذلك بما تتضمنه من معارض في الفنون البصرية والفنية العالمية، ومشاركات متعددة للمؤسسات، وتجارب المثقفين والفنانين، وكل ذلك يدعم مشروعات الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، ويوفر بيئة تكاملية مبتكرة لتمكين الأجيال والمواهب المحلية، ويحفزها على الإبداع والابتكار، ويعزز مواكبتها للمتغيرات المعرفية، والتي ترتكز على أحدث التوجهات والتقنيات المعاصرة.

ويحتفي موسم دبي الثقافي بالعديد من الفعاليات المتنوعة، التي تسهم في تكوين الهوية الثقافة العربية، وخطابها المعاصر، والقادرة على تجاوز التحديات المعرفية، في ظل التطور التكنولوجي للثورة المعلوماتية، ومنها، على سبيل المثال، مشروع ((دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب))، الهادف إلى دعم وتشجيع أصحاب المواهب الناشئة على اكتشاف روائع الخط العربي، وفتح آفاق تعليمية وتثقيفية أمامهم، الذي يندرج تحت مظلة ((بينالي دبي للخط))، الناشئة من عمر 13 فما فوق، وطلبة المدارس والجامعات والموظفين، بالإضافة إلى المهتمين والهواة.

الكتابة الإبداعية

وانطلاقاً من التزام هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) بتطوير مواهب الأجيال القادمة، وتعريفها بتاريخنا العريق، تدعو الهيئة طلاب المدارس بزيارة ((متحف الاتحاد))، لاكتشاف روائع المتحف، والاستمتاع بورشه الجديدة، التي تقام كل سبت، كما تعزز مبادرة ((حديث المكتبات))، ثقافة الأدب والمطالعة، عبر مجموعة متنوعة من محطات الكتابة الإبداعية، والورش الفنية، ونتابع فيها تشكيلة من الجلسات الثقافية، والأمسيات الشعرية، التي تقدمها نخبة من الأدباء المحليين والعالميين في مكتبات دبي العامة.

ومن جانب آخر، توفر ((دبي للثقافة)) بيئة فنية مستدامة للمبدعين ونجوم الفن والموسيقى، من خلال ((مهرجان دبي لموسيقى الشباب))، الهادف إلى إثراء المشهد الفني، وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، عبر تطوير مهارات أصحاب المواهب الناشئة، وضخ دماء جديدة في القطاع الموسيقي المحلي، ويهدف سوق أسبوع دبي للتصميم ((ماركت بليس))، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من ((أسبوع دبي للتصميم))، إلى إتاحة مساحات مُلهمة لرواد الأعمال، لتمكينهم من استعراض أفكارهم المميزة ومشاريعهم المبتكرة.

وحول الدور الملهم لإمارة دبي في استضافة أهم فعاليات المتخصصة في قطاع الفنون والأدب، أشارت شيماء السويدي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في ((دبي للثقافة))، إلى أن ما تشهده دبي من حراك ثقافي فاعل، وما تستضيفه من فعاليات فنية متنوعة، يعكس تفرد هويتها الإبداعية، ويبرز ما تتمتع به من إمكانات ومقومات تعزز مكانتها على خريطة السياحة الثقافية.

وقالت: ((تمتاز دبي ببيئتها الجاذبة، وبتطور منظومتها الثقافية، وبقدرتها على استقطاب المبدعين الذين يجدون فيها مناخات ملهمة تحفز فيهم روح الابتكار، وهو ما ساهم في النهوض بالحركة الفنية في دبي، وإثراء مشهدها الثقافي المحلي)).

ولفتت السويدي إلى حرص ((دبي للثقافة)) على دعم مكونات قطاع الثقافة والفنون، ومد جسور التواصل بين أعضاء المجتمع الإبداعي في دبي، والاحتفاء بتجاربهم وإنتاجاتهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية، تحقيقاً لرؤية الإمارة الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً ثقافياً عالمياً، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وأضافت: ((تسعى ((دبي للثقافة)) عبر مشاريعها ومبادراتها المتنوعة، إلى فتح الآفاق أمام المبدعين، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم وخبراتهم، وهو ما يتجلى في فعاليات مهرجانات ((سكة للفنون والتصميم)) و((دبي لمسرح الشباب)) و((المرموم: فيلم في الصحراء))، و((دبي لموسيقى الشباب))، التي تقوم الهيئة بتنظيمها، بهدف تشجيع الفنانين والمثقفين على إطلاق العنان لأفكارهم المتميزة، والتعبير عن وجهات نظرهم ورؤاهم ومشاريعهم المتنوعة، ما ينعكس إيجاباً على قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، ويبرز تطور منظومة اقتصاد دبي الإبداعي، الذي تطمح الإمارة لأن تكون عاصمته العالمية بحلول 2026)).