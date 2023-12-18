سلطان بن خليفة بن شخبوط: الإمارات ستقدم للعالم أولمبياد استثنائياً للشطرنج

أهدى الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، فوز العاصمة أبوظبي باستضافة الأولمبياد العالمي للشطرنج 2028، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب الفضل الأول في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، وإلى إخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات. كما توجه بالشكر إلى حكومة أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للشطرنج، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وفريق إعداد الملف الذي عمل بإخلاص لتحقيق هذا الإنجاز.

ثقة

وأعرب الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، عن شكره لمجتمع الشطرنج الدولي، على ثقته في إمكانية الدولة لتقديم نسخة استثنائية لهذا الحدث الكبير، الذي يتوقع أن يستمر إثر حسن تنظيمه لفترة طويلة من الزمان، مؤكداً أن الجميع أسهم في تحقيق الفوز كل في اختصاصه وقيمته المضافة.

شكر

من جهة أخرى، وجه الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رسالة شكر وتقدير إلى الدول الآسيوية والأفريقية ودول أمريكا الوسطى واللاتينية، التي أوضحت نتائج الانتخابات أنها وقفت إلى جانب الحملة الإماراتية لاستضافة الأولمبياد العالمي للشطرنج. وقال: ((الشكر موصول أيضاً لإخواننا من جميع الدول الخليجية والعربية الشقيقة والصديقة الذين دعموا ترشحنا وتفاعلوا مع ملفنا وفرحوا لفرحتنا، متمنياً لهم دوام التوفيق، إلى جانب أملنا في تنظيم نسخة استثنائية تعود بالنفع على كافة القطاعات الرياضية والاقتصادية والسياحية في أبوظبي)).

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