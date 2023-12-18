«أبوظبي بولو» و«RA بولو» إلى نصف نهائي كأس سلطان بن زايد

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأهل فريقا أبوظبي بولو، وRA بولو، للدور نصف النهائي في بطولة كأس سلطان بن زايد السنوية للبولو، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع اتحاد البولو بملاعب نادي غنتوت.
وتصدر فريق أبوظبي بولو، المجموعة الأولى بالفوز في جميع مبارياته بالدور التمهيدي، والتي كان آخرها أول من أمس، أمام فريق AM بولو 9-4، وأحرز له توماس 5 أهداف، وقائد الفريق فارس اليبهوني ((هاتريك))، وبيلو هدفاً، فيما سجل لفريق AM بولو لاعبه بابلو 3 أهداف وكيلي هدفاً.
وجاء تأهل فريق RA بولو، وصيفاً للمجموعة الأولى، بفوزه على فريق الحبتور بولو رابع المجموعة نفسها 10-6، وأحرز له كين هول 6 أهداف، وأرييل بونزي ((هاتريك))، ومانويل بيريز هدفاً، فيما أحرز أهداف الحبتور بولو خوان دياز 5 أهداف، وكيم روش هدفاً. ويلتقي فريق أبوظبي بولو متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، وفريق R A بولو ثاني المجموعة الأولى مع المتصدر في المجموعة الثانية في نصف النهائي الخميس المقبل.
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