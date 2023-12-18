«أبوظبي بولو» و«RA بولو» إلى نصف نهائي كأس سلطان بن زايد

تأهل فريقا أبوظبي بولو، وRA بولو، للدور نصف النهائي في بطولة كأس سلطان بن زايد السنوية للبولو، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع اتحاد البولو بملاعب نادي غنتوت.

وتصدر فريق أبوظبي بولو، المجموعة الأولى بالفوز في جميع مبارياته بالدور التمهيدي، والتي كان آخرها أول من أمس، أمام فريق AM بولو 9-4، وأحرز له توماس 5 أهداف، وقائد الفريق فارس اليبهوني ((هاتريك))، وبيلو هدفاً، فيما سجل لفريق AM بولو لاعبه بابلو 3 أهداف وكيلي هدفاً.

وجاء تأهل فريق RA بولو، وصيفاً للمجموعة الأولى، بفوزه على فريق الحبتور بولو رابع المجموعة نفسها 10-6، وأحرز له كين هول 6 أهداف، وأرييل بونزي ((هاتريك))، ومانويل بيريز هدفاً، فيما أحرز أهداف الحبتور بولو خوان دياز 5 أهداف، وكيم روش هدفاً. ويلتقي فريق أبوظبي بولو متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، وفريق R A بولو ثاني المجموعة الأولى مع المتصدر في المجموعة الثانية في نصف النهائي الخميس المقبل.

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