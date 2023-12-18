العروبة يتخطى حاجز الـ 30 نقطة في صدارة «الهواة»

تخطى العروبة، متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم حاجز 30 نقطة، ووصل إلى النقطة 31 إثر تحقيقه الفوز العاشر في البطولة والذي جاء على حساب غلف يونايتد بنتيجة 2 - 1، في الجولة 11، وهو رقم قياسي للفريق الذي تجنب الهزيمة في 11 مباراة متتالية ولم يتذوق طعمها منذ انطلاقة دوري ((الهواة)) في سبتمبر الماضي وتعادل في مباراة وحيدة.

وفي المقابل، تلاعبت نتيجة التعادل 1 - 1 بأعصاب جماهير ((الهواة)) بعدما سيطرت على 4 مباريات، واستمرت مطاردة ((الوصافة)) بين الظفرة و((الحصن))، وكانت أبرز نتيجة فقدان الظفرة ((الوصيف)) نقطتين أمام يونايتد بالتعادل، ووصل رصيده إلى 23 نقطة محتفظاً بالمركز الثاني، ولكن الخطورة قد تأتيه من دبا الحصن ((الثالث 21 نقطة)) والذي استعاد نغمة الانتصارات بفوز خماسي في مرمى الرمس.

ومن خلف ثلاثي المقدمة ((العروبة والظفرة ودبا الحصن))، تأتي ثلاثة فرق برصيد 18 نقطة وتحتل المراكز من الرابع إلى السادس، وهي دبا الفجيرة ويونايتد والذيد الذي يخطو بثبات نحو المقدمة بعد فوزه على الحمرية في الديربي.

ملك التعادل

وفشل دبا الفجيرة ملك التعادلات، في تحقيق الفوز، ووقع في فخ التعادل الثاني على التوالي والسادس له في البطولة أمام العربي ليخسر نقطتين مهمتين، وكسب العربي نقطة رفعت رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، كما فشل مسافي والفجيرة في فك ارتباط النقاط بعد تعادل الفريقين بهدف ليصل كل فريق إلى 16 نقطة وهو رصيد الجزيرة الحمراء نفسه والذي تعادل أمام سيتي بهدف، وأوقفت النتيجة مسلسل نزيف النقاط في سيتي ووصل إلى 5 نقاط.

ويحتل غلف اف سي المركز 11 برصيد 15 نقطة، يليه الحمرية الثاني عشر ((14 نقطة))، ثم غلف يونايتد والتعاون برصيد 13 نقطة في المركزين 13 و14، ثم مصفوت الخامس عشر برصيد 6 نقاط وسيتي برصيد 5 نقاط وفي المركز الأخير الرمس برصيد 3 نقاط.

أرقام وأحداث

وشهدت مباريات الجولة 12، تسجيل 25 هدفاً وإشهار قضاة الملاعب 37 بطاقة ملونة منها بطاقة حمراء واحدة في مباراة الحصن والرمس، واحتفظ الإنجليزي بينك افوب مهاجم الظفرة بصدارة الهدافين برصيد 9 أهداف، يليه عكاشة حمزاوي لاعب الفجيرة، بثمانية أهداف، ثم 4 لاعبين برصيد 6 أهداف وهم اليكساندر التعاون، وتوريس يونايتد، وجونيور العربي، وجيلمار دبا الحصن.

وقاد المدرب المصري، طارق السيد، فريقه دبا الحصن إلى تحقيق الفوز على الرمس بخماسية، ليسجل أفضل بداية مع فريقه الجديد الذي تذوق عدداً من الهزائم مع المدرب التونسي عثمان النجار الذي تمت إقالته.

الأسبوع 13

وتجمع مباريات الأسبوع 13 التي تنطلق 22 الجاري، العروبة وغلف اف سي، والرمس ومسافي، والفجيرة ومصفوت، والتعاون والظفرة، ويلعب يوم 23 الجاري دبا الفجيرة ودبا الحصن، والذيد والعربي، ويونايتد والجزيرة الحمراء، وسيتي والحمرية.

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