«الصقور» يرفض الاستسلام في الدوري

أكد نادي الإمارات، رفضه الاستسلام ومواصلة القتال في بطولة دوري أدنوك للمحترفين التي تراجع فيها ((الصقور)) إلى المركز الأخير ((الرابع عشر)) عقب خسارته في ملعبه في الجولة الـ11 أمام الجزيرة بهدف، ليتجمد رصيده في 5 نقاط، الأمر الذي أزم موقفه قبل نهاية النصف الأول من المنافسة.

وقالت شركة كرة القدم في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ((إكس))، إن ((الصقور)) لن يستسلم، في إشارة إلى مضاعفة العمل وبذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل تحسين النتائج والتقدم في جدول الترتيب للابتعاد عن شبح الهبوط الذي أصبح يهدده مبكراً.

انتصارات

وأكد سهيل المطوع حارس المرمى، أنه وزملاءه اللاعبين غير راضين عن الوضع الحالي للفريق والنتائج التي ظل يحققها وقال: بالتأكيد لا يوجد لاعب يتقبل النتائج السلبية، ولذلك نسعى بشكل مستمر ونجتهد من أجل تحسين المستوى للأفضل والعودة لسكة الانتصارات بعدما تعرضنا إلى نزيف مستمر في النقاط، ويجب أن نصحح الأخطاء التي ارتكبناها وأن نعمل على تقديم ما يرضي الجماهير في أسرع وقت.

وأشار حارس مرمى ((الصقور))، إلى أن إدارة النادي تتابع باهتمام كل تفصيلات الفريق، ذاكراً أنها تؤدي واجبها الإداري وتعرف المطلوب وقادرة على تحديد الاحتياجات.

وأبان أن اللاعبين عليهم الاجتهاد في الملعب فقط وأضاف: نتمنى أن ننجح في تغيير الصورة التي ظهرنا بها وأن نتجاوز الأخطاء حتى نعبر بالفريق إلى مركز جيد يليق به ويخدم مصلحته في بطولة الدوري بما يحقق الأهداف.

تعديلات

في السياق، تدرس إدارة النادي بالتشاور مع الجهاز الفني، إمكانية دعم صفوف الفريق بأفضل العناصر لسد النقص في فترة الانتقالات الشتوية. وأكدت المصادر، أن الإدارة ذهبت أبعد من ذلك ببدء المفاوضات مع عناصر محلية وأجنبية لديها القدرة على تقديم الإضافة المطلوبة، والإسهام في تحقيق الانتصارات التي تحافظ على وجود الفريق في بطولة الدوري.

وأشارت المصادر، إلى أن هنالك اهتماماً كبيراً من أجل إبعاد ((الصقور)) عن شبح الهبوط، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد نتائج عمل فني كبير لتطوير الأداء ومعالجة السلبيات، مع اجتهاد الإدارة في ملف التعاقدات لكسب أفضل العناصر.

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