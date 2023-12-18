طارق خانصاحب: سيارة لجمهور النصر في كل مباراة

أعرب طارق حسين خانصاحب، القطب النصراوي ورجل الأعمال، عن استعداده إهداء سيارة لجمهور النصر في كل مباراة على استاد آل مكتوم، من أجل تحفيزهم على الحضور وشد أزر الفريق حتى يرتقي بأدائه ويقدم مستوى ثابتاً في جميع المباريات.

ويحتل النصر المركز التاسع بـ12 نقطة بعد فوزه في الجولة الأخيرة على عجمان بثلاثية نظيفة، لكن نتائج الفريق بشكل عام لم ترتقِ إلى طموحات جماهيره وتطلعاتهم.

وينتمي خانصاحب لقائمة أعضاء مجلس الشرف النصراوي، وهو أحد المشجعين البارزين للعميد الذي لم يفارق قلبه وعقله على الرغم من ابتعاده عن الشأن الرياضي وانشغاله بإدارة أعماله الخاصة.

جماهيرية

وقال خانصاحب لـ((البيان)): ((يملك نادي النصر قاعدة جماهيرية كبيرة في الإمارات رغم تراجع الحضور في الملعب في السنوات الأخيرة، لكن اللاعبين يحتاجون إلى الجمهور لتحقيق الانتصارات، وأتمنى أن يعود مشجعو العميد إلى المدرجات مثلما عهدناهم في السابق، ونحن رجال الأعمال من محبي نادي النصر مستعدون لتقديم جوائز قيمة في كل مباراة على استاد آل مكتوم لتحفيزهم على الحضور، واقترح أن تكون إحداها سيارة صغيرة، واعتقد أنها مبادرة جيدة لتشجيع الجماهير، ما يضفي الحماس بينهم وبالتالي توفير أجواء جماهيرية للفريق ورفع مستوى الأداء لدى اللاعبين)).

وأضاف: ((كثرة الجماهير وجهد الإدارة والطاقم التدريبي واللاعبون، كل هذه الأمور من الممكن أن تعيد نادي النصر إلى مركزه المناسب)).

وأكد خانصاحب، الذي كان يتحدث بفخر واعتزاز عن تاريخ العميد وصولاته، أن إطلاقه هذه المبادرة ينبع من حبه الكبير واللامحدود لنادي النصر الذي نشأ بين أحضانه وأنه أكثر من مجرد ناد بالنسبة له. وأشاد خانصاحب بأداء النصر في المباراتين الأخيرتين أمام العين وعجمان، وقال إن الفريق يحتاج إلى الظهور بمستوى مستقر وأن يحافظ على هذه الصورة الجميلة التي تسعد كل محبيه، متسائلاً لما يعجز الفريق على تقديم مستويات ثابتة في كل مبارياته على الرغم من امتلاكه كل مقومات النجاح؟.

تعاقد

وأوضح خانصاحب، أن النصر عانى في السنوات الماضية من بعض السلبيات التي تسببت في تراجع النتائج وأفقدته مكانته وتتمثل خاصة في سوء اختيار اللاعبين الأجانب والمدربين على حد سواء.

وقال: ((لا يعقل أن يتم التعاقد مع مدربيْن أو ثلاثة في الموسم الواحد، إنها خسارة كبيرة مادية وفنية، في بعض الأحيان يتم التخلي عن المدرب قبل 5 أو 6 جولات من نهاية الموسم، ما الهدف من ذلك، بالنسبة لي المدرب يمثل 20 % و80 % الباقية هي جهد اللاعبين ومدى نجاحك في اختيارهم)).

وصرح خانصاحب، بأن المستويات التي يقدمها النصر في المواسم الأخيرة لا تليق بتاريخه وعراقته، وأنه يتوجب على العميد استعادة مكانته الحقيقية ضمن الأندية الكبيرة وأن يكون منافساً دائماً على الألقاب، مثمناً الجهود التي تبذلها إدارة النادي في هذا الإطار.

ولفت إلى أن النصر يحتاج إلى شخصية قيادية من أقطاب النادي تكون حاضرة باستمرار في المنصة لتحفيز الفريق، إضافة إلى خبير فني من طراز عال، وتشكيل لجنة اختيار لاعبين لتحديد احتياجات الفريق من اللاعبين الأجانب في جميع الخطوط، واختيار الأنسب للفريق، مشيراً إلى أنه عندما تكون الاختيارات دقيقة وناجحة تكون النتائج جيدة.

وأضاف: ((لا يتوقف الأمر على الاختيارات فقط، بل يجب اتخاذ القرار الصحيح بشأن بعض اللاعبين أيضاً، وعلى سبيل المثال التخلي عن الإسباني ألفارو نيغريدو وهو لا يزال في أوجه العطاء، وبعده الإسرائيلي ضياء سبع الذي كان أحد أبرز أجانب الفريق قبل موسمين من القرارات التي أضرت بالفريق)).

نتائج

وإلى جانب النصر، تحدث خانصاحب عن المنتخب، وقال إن الأبيض يسير على الطريق الصحيح وإن اتحاد الكرة كان موفقاً في اختيار المدرب البرتغالي بينتو، وأضاف: نتائج المنتخب مطمئنة، واختيار اللاعبين جيد، واعتقد أنه بإمكاننا الذهاب بعيداً في كأس آسيا ولدينا فرصة قوية للوصول إلى كأس العالم.

ولم يخف خانصاحب، إعجابه بنادي الوصل على الرغم من كونه الغريم التقليدي لفريقه النصر، مؤكداً أن الموسم الحالي موسم الوصل بجدارة، وقال: الوصل فريقه تصعب هزيمته في الوقت الحالي، يستحق الإشادة بما يقدمه من مستويات لافتة، وأنا من مشجعيه عندما يلعب ضد الفرق الأخرى، إن لديه لاعبين مواطنين وأجانب متميزين، هذا موسمه بامتياز. وأضاف: لطالما كنت أشعر بالخوف عندما نواجهه في مباريات الديربي حتى في الفترة التي كان فيها النصر في أوجه عطائه وقوته.

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