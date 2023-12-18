مربط دبي يواصل تألقه في «الفجيرة لجمال الخيل» بالسيف الذهبي

حافظ مربط دبي للخيول العربية، على إنجازه القياسي في بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربي 2023، والتي اختتمت مساء أول من أمس، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

واستطاع مربط دبي، أن يعيد إنجاز النسخة الماضية بإحرازه نصف الألقاب الذهبية للبطولة، وأن يحافظ على سيف الفجيرة الذهبي والذي تسلمه المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام مدير عام مربط دبي، تقديراً للإنجاز وللتميز الذهبي الذي حققه المربط في البطولة، التي أضافت صفحة جديدة في سجلها الخاص بين أجمل وأنجح وأفضل البطولات في الإمارات.

أبطال ثلاثية

أبطال ((الثلاثية)) الذهبية لمربط دبي، استهلها المهر بعمر السنة دي بركان الذهبي وسجل لأيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم عطاءه الأسطوري في إنتاج الأبطال، وسجل للفرس العالمية دي عجايب أحد عجائبها الإنتاجية بين أفضل أفراس العالم.

كما جذبت المهرة الآسرة دي آسرة قرارات تقييم المحكمين لتنال الذهب بتفوق، وهي من الفحل ع ج نوفان والفرس العالمية دي شيهانة التي كان آخر إنجازاتها بطولة العالم لجمال الخيل العربي التي أقيمت قبل أيام خارج باريس في العاصمة القطرية الدوحة.

وتمكن الفحل دي شرط وهو من الأب إكسكاليبور إي إيه والفرس دي شيهانة، من السيطرة على مجريات منافسات بطولة الأفحل، واستطاع أن يكمل الهاتريك بإضافة اللقب الذهبي لحصيلة مربط دبي في البطولة.

رؤية

بدوره، أعرب المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام، مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته البالغة بالإنجاز التاريخي الذي حققه المربط في دولية الفجيرة الثانية، وقال: البطولة نعتبرها بطولة مباركة بخروج عدد كبير من أبطال إنتاجنا المحلي منها إلى العالمية، وأكدت مكانتها منذ البداية بنجاح كبير تجدد هذا العام بتميز أكبر، بفضل التنظيم الاحترافي الذي حققه مكتب سمو ولي عهد الفجيرة في كل التفاصيل المتعلقة بالمنافسات على الميدان الجديد بجودته العالية التي منحت الخيل والعارضين أرضية مناسبة حققت انسيابية جيدة خلال العروض، وصولاً إلى الأجواء الاحتفالية الرائعة في الختام.

تطور

بدوره، قال عبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، إنّ البطولة نجحت حقاً في ترسيخ مكانتها بين البطولات الدولية التي تعتبر الإمارات أبرز أبطالها، ومربط دبي حريص على المنافسة على ألقابها منذ انطلاقها قبل سنوات من تحولها إلى صفتها الدولية في النسخة الماضية التي حققنا فيها نفس إنجاز بطولة هذا الموسم ثلاثية ذهبية وسيف الفجيرة الذهبي.

كما سجلت البطولة دخول بطل جديد لمعترك التنافس الجمالي، المهر الواعد دي بركان، الذي يذكرنا بأبطال انطلقوا من بطولة الفجيرة نحو العالمية، مثلما بشرت النسخة الجديدة بأبطال جدد، وهو ما يؤكد مكانتها كبطولة بدأت كبيرة ويستمر تطورها إلى مستوى أكبر.

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