ماراثون اليوم الوطني للهجن يجهز المتسابقين للسباق الكبير

نجح السباق التمهيدي الثاني لماراثون اليوم الوطني للهجن، الذي نظمته إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دورة المرموم في نادي دبي للهجن، في ترسيخ مكانته بوصفه ملتقى بارزاً من نوعه يجمع بين الرياضة والتراث، وأعلن جاهزية المشاركين من أجل السباق الكبير مع إقامة السباق الرئيسي يناير المقبل.

وامتدت مسافة السباق التمهيدي الثاني إلى مسافة 6 كلم، بعدما أقيم السباق التمهيدي الأول في دورة الدستور في نادي دبي لسباقات الهجن.

فوز

وفي الفئة العمرية 15 إلى 29 عاماً، حقق عتيق الهاجري المركز الأول على المطية ((مليح))، بزمن وقدره 10.49.95 دقائق، وفي الفئة العمرية من 30 سنة فما فوق حقق سهيل خميس الملعاي، المركز الأول على المطية ((ظبيان))، بزمن وقدره 11.04.19.

جاهزية

وقال عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: ((ننتظر من المشاركين مستويات ومنافسة قوية بعد إقامة سباقين تمهيديين، للوقوف على جاهزية المتسابقين بانتظار السباق الرئيسي في يناير المقبل)). وأضاف: ((سيتضمن السباق القادم جميع الفئات العمرية، مع زيادة ملحوظة في الفئة الأولى، والتي تضم الناشئين، وهو مؤشر بأننا نسير على الدرب الصحيح في زرع وغرس هذا الرمز الوطني في نفوس أبناء الوطن، وانتقال هذه الرياضة التراثية العريقة من مجرد هواية لتصبح جزءاً أساسياً من حياتهم، وأن نبرز هذا الموروث بأفضل صورة ممكنة)).

استعداد

من جهته، اعتبر المتسابق عتيق الهاجري، أن المفحاميْن الأوليْن منحا المشاركين فرصة كبيرة للتحضير من أجل السباق الرئيسي، وأتاح لهم معرفة مدى صعوبة المنافسة في المرحلة المقبلة، وقال: ((الجميع يضع عينه على منصة التتويج ويطمح بأن يتوج بلقب ماراثون اليوم الوطني)).

وشدد المتسابق خميس الملعاي، على أن السباق التمهيدي الثاني واكب التوقعات من حيث القوة والتنافس، وهو ما يلقي علينا مسؤولية أكبر من جانب التحضير البدني والذهني للسباق الرئيسي، حيث يجب على الطامح بالفوز أن يرفع مستوى الاستعداد والتدريب.

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