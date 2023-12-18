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«دتكو» الإماراتية تستحوذ على منتجع «مار هول» الإسكتلندي

12/18/2023 8:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استحوذت مجموعة ((دتكو)) الإماراتية، بدعم من شركة الاستثمارات وإدارة الأصول ((آلين بارتنرز)) البريطانية، على منتجع ((مار هول))، أحد أشهر المنتجعات السياحية في إسكتلندا، حيث بلغت الصفقة نحو 15 مليون جنيه إسترليني.

ولدى ((دتكو)) خطة طموحة لتطوير المنتجع تتمحور حول إعادة تصميم المنتجع بما يجسد التراث الإسكتلندي، جنباً إلى جنب مع التصميمات المعاصرة. ويقع المنتجع بالقرب من منطقة غلاسكو على مساحة 240 فداناً، ويضم ملعباً للغولف مكوّناً من 81 حفرة، بالإضافة إلى فندق من فئة خمس نجوم، فضلاً عن أنه وجهة سياحية عالمية لحفلات الزفاف، ويعود تاريخه إلى عام 1826.

وافتتح لأول مرة كفندق في عام 2004، وهذه أول عملية بيع للمنتجع منذ ما يقرب من 20 عاماً. وتجري مجموعة ((دتكو))، و((آلين بارتنرز))، محادثات مع المهندسين المعماريين، ومصممي الديكور الداخلي، وسط توقعات ببدء عملية التطوير مع بداية عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لـ ((دتكو)): ((يأتي الاستحواذ كأولى الصفقات التي نبرمها في إسكتلندا، والتي تعرف كوجهة عالمية للضيافة، وتعتبر الصفقة دليلاً على ثقتنا في المنتجع، وما يمكننا من تحقيقه من خلاله عبر تطويره)).

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