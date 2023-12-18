«دتكو» الإماراتية تستحوذ على منتجع «مار هول» الإسكتلندي

(MENAFN
- Al-Bayan)
استحوذت مجموعة ((دتكو)) الإماراتية، بدعم من شركة الاستثمارات وإدارة الأصول ((آلين بارتنرز)) البريطانية، على منتجع ((مار هول))، أحد أشهر المنتجعات السياحية في إسكتلندا، حيث بلغت الصفقة نحو 15 مليون جنيه إسترليني.
ولدى ((دتكو)) خطة طموحة لتطوير المنتجع تتمحور حول إعادة تصميم المنتجع بما يجسد التراث الإسكتلندي، جنباً إلى جنب مع التصميمات المعاصرة. ويقع المنتجع بالقرب من منطقة غلاسكو على مساحة 240 فداناً، ويضم ملعباً للغولف مكوّناً من 81 حفرة، بالإضافة إلى فندق من فئة خمس نجوم، فضلاً عن أنه وجهة سياحية عالمية لحفلات الزفاف، ويعود تاريخه إلى عام 1826.
وافتتح لأول مرة كفندق في عام 2004، وهذه أول عملية بيع للمنتجع منذ ما يقرب من 20 عاماً. وتجري مجموعة ((دتكو))، و((آلين بارتنرز))، محادثات مع المهندسين المعماريين، ومصممي الديكور الداخلي، وسط توقعات ببدء عملية التطوير مع بداية عام 2024.
وقال الرئيس التنفيذي لـ ((دتكو)): ((يأتي الاستحواذ كأولى الصفقات التي نبرمها في إسكتلندا، والتي تعرف كوجهة عالمية للضيافة، وتعتبر الصفقة دليلاً على ثقتنا في المنتجع، وما يمكننا من تحقيقه من خلاله عبر تطويره)).
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