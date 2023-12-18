كارلوس سليم يدخل نادي الـ 100 مليار دولار

حل رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، بالمرتبة رقم 11 في قائمة أثرياء العالم، بثروة تبلغ 101 مليار دولار، بعد مكاسب 27.1 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وأغلب ثروة كارلوس سليم تأتي من شركة الاتصالات ((أمريكا موفيل))، وهي أكبر مشغل للهاتف المحمول في أمريكا اللاتينية، وتجمع قرابة 40 % من إيراداتها بالبيزو المكسيكي، ولديها استثمارات في اليورو، جراء عملياتها في النمسا.

ورغم أن المحفظة الاستثمارية للملياردير المكسيكي لم تشهد سوى بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، لكنه استفاد بشكل كبير من ((سوبر بيزو))، وهو المصطلح الذي أطلقه المحللون على العملة المحلية للمكسيك، بعد ارتفاعها بأكثر من 14 % مقابل الدولار منذ بداية العام، وبلوغها أعلى مستوى منذ عام 2015، لتكون أحد أفضل العملات أداءً على مستوى العالم.

ويمتلك كارلوس سليم أيضاً استثمارات في قطاعات مختلفة، منها الطاقة والبناء والمطاعم، عبر شركة إدارة الاستثمار الخاصة بالعائلة ((غروبو كارسو))، والتي ارتفعت أسهمها بنحو 109 % هذا العام، لتكون الأفضل أداءً بمؤشر البورصة الرئيس في المكسيك.

ودخل كارلوس سليم، البالغ من العمر 83 عاماً، نادي الـ 100 مليار دولار، يوم 14 ديسمبر الجاري، لأول مرة، بعد مرور نحو 12 عاماً على تتويجه بلقب أغنى شخص في العالم.

ويأتي كارلوس سليم في المرتبة التالية مباشرة، بعد قائمة أغنى 10 مليارديرات في العالم، التي يتصدرها مؤسس صانعة السيارات الكهربائية تسلا، إيلون ماسك.