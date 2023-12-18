مشرعو نيويورك يفسدون الأجواء الاحتفالية في عالم «الكريبتو»

تعم سوق العملات المُشفرة (الكريبتو) توقعات إيجابية لعام 2024، حيث تشق الثقة طريقها في نظام يعاني من الضمور بعد 18 شهراً من المآسي والإخفاقات، الشخصية منها والمؤسسية. فقد تخطت ((بيتكوين))، التي طورها الغامض ساتوشي ناكاموتو، مستوى 40,000 دولار أمريكي، ويُتوقع تصاعدها إلى ما يتراوح بين 60,000 دولار بل وقد تصل إلى 250,000 دولار.

لكن هذه ليست العلامة الوحيدة. فقد قفزت عملات مُشفرة أخرى، مثل ((إيثير)) و((سولانا))، 10 % و18 % على الترتيب، وارتفعت القيمة الإجمالية لمشروعات التمويل اللامركزية إلى 52 مليار دولار، بزيادة قدرها 40 % في الأشهر الثلاثة المنصرمة. حتى الرموز غير القابلة للاستبدال ((إن إف تي))، التي أعلنت وفاتها منذ أمد طويل، تشهد عودة هي الأخرى، مع استحواذ سوق ((بلور)) مؤخراً على نحو 80 % من أحجام التداول، بحسب البيانات التي نشرتها ((ذا بلوك)).

تستند السردية الداعمة لهذه المكاسب، إلى مزيج من التكهنات بموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صندوق ((بيتكوين)) للتداول الفوري في البورصة، وتخفيض مُقرر بمقدار النصف للمعروض من ((بيتكوين)) بهدف تحفيز قيمتها، واعتقاد بأن الولايات المتحدة ستخفض أسعار الفائدة على نحو بالغ في العام المقبل، ما يفسح مجالاً أمام ضخ أموال رخيصة جاهزة للمضاربات.

لكن إذا علّمتنا سوق العملات المُشفرة شيئاً، فهو أن هناك دائماً مجالاً لجرعة قوية مما يُطلق عليه اختصاراً بالإنجليزية ((فاد))، أو مزيج من الخوف وعدم اليقين والشك. كما تخبرنا كلاسيكية تشارلز ديكنز، بعنوان ((ترنيمة عيد الميلاد))، بظهور الشبح جاكوب مارلي؛ وذلك ليحذر إبينزر سكروج البخيل، ويوصيه بالتوبة عن خطايا الماضي التي اقترفها في سبيل تكوين ثروته.

اليوم، وعلى أرض الواقع، تلعب ليتيشيا جيمس، المدعية العامة لمدينة نيويورك، هذا الدور، حيث قدمت لمحة مما ستكون عليه 2024، من خلال مقاضاتها بورصة ((كو كوين)) للعملات المُشفرة لعدم تسجيلها كوسيطة للأوراق المالية والسلع، واعتبار نفسها بورصة كذباً. وقد دفعت البورصة غرامة قدرها 22 مليون دولار، تشمل 16.7 مليون دولار لنحو 150 ألفاً من سكان نيويورك، ووافقت على وقف عملياتها بمبنى ((إمباير استيت)).

يبدو هذا تكراراً لأحداث سابقة، بعدما واجهت ((كوين بيس)) و((باينانس)) الاتهامات ذاتها ولكن من سلطة أعلى، وهي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قبل ستة أشهر. لكن قضية نيويورك مهمة، لأنها اعتبرت ((إيثير)) سنداً مالياً عندما رُفعت القضية في مارس. ولم يصدر مثل هذا الجزم عن الهيئة ولا رئيسها المتشدد، غاري غينسلر؛ لصعوبة استنتاج شراء الناس لهذه العملة على نحو قاطع بتوقع أنها ستجني لهم أرباحاً.

لكن رؤية جيمس انطوت على اعتماد ((إيثير)) على جهود مطوري طرف ثالث لتقديم ربح لحملة العملة، وإذا كان الأمر كذلك، فهذا يفتح مساحات شاسعة من السوق أمام دعاوى قضائية أمريكية.

إن ((إيثير)) ليست ثاني أكبر العملات المُشفرة بعد ((بيتكوين)) فحسب، لكنها أيضاً المحرك الذي يقود قاطرة الأنشطة كلها تقريباً لعدة ركائز تستند إليها سوق العملات المُشفرة، بما في ذلك التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال والألعاب. وقال تشارلز ستوري، رئيس النمو لدى منصة فيوتشر للعملات الرقمية: ((سيكون تصنيف إيثير سنداً مالياً بمثابة نقطة فاصلة لصناعة العملات الرقمية))، وتابع: ((من شأن هذا إعادة تعريف المشهد التنظيمي، وأن يؤثّر على السوق برمتها، ما سيدفع بأي زخم جديد إلى توقف مفاجئ)).

لم تصف تسوية المدعية العامة لنيويورك، ((إيثير))، سنداً مالياً بالاسم، وإنما قالت: ((تعترف كو كوين بتشغيلها منصة تداول للعملات المُشفرة، يمكن فيها لمستخدمين، بينهم ساكنو نيويورك، شراء وبيع العملات المُشفرة، وهي سندات مالية أو سلع محددة وفقاً للقوانين المعمول بها في مدينة نيويورك)).

وقد تحمل هذه التسوية في طياتها تداعيات خاصة على التمويل اللامركزي، وهو شكل من أشكال تداول العملات المشفرة دون وجود سلطة مركزية. ولطالما ساورت الجهات التنظيمية مخاوف من افتقار سوق التمويل اللامركزي للهيئات التي تلجأ إليها الحكومات للمساعدة في إنفاذ قوانين مكافحة غسيل الأموال، من جانب مصرفيين ووسطاء ومرسلي أموال، ممن يقفون في منطقة وسط بين الأشخاص والأسواق.

أخبرتني ييشا ياداف، أستاذة القانون لدى جامعة ((فاندربيلت)): ((التمويل اللامركزي مساحة يواجه المنظمون تحدياً معها على وجه الخصوص، من حيث كيفية الإشراف على سلاسل كتل (بلوك تشين) عالمية كهذه. وربما تكون ملاحقة إيثير إحدى الطرق التي تحاول بها مدينة نيويورك فرض سيطرتها على المجال)).

لذا، لا تنخدعوا بالسرديات المُتداولة في الصناعة. فلا تزال العملات المُشفرة في مواجهة محتدمة مع الجهات التنظيمية الأمريكية. وقد تاب سكروج، في نهاية ((ترنيمة عيد الميلاد))، وأصبح أكثر سخاء. أما نحن فيبقى لنا أن نرى ما إن كانت شركات العملات المُشفرة ستتخلى عن أموالها لصالح السلطات طواعية.