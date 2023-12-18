متاجر تطبيقات «أبل» و«غوغل» ماكينات أرباح لا تتوقف

لم يكن لدى هيئة محلفين في كاليفورنيا متسع من الوقت لـ((غوغل))، فبعد محاكمة دامت أربعة أسابيع، استغرق الأمر أقل من أربع ساعات لتقرر الهيئة أن الشركة انتهكت قوانين الاحتكار، وحققت مليارات الدولارات من متجرها للتطبيقات ((غوغل بلاي)). وصرّح أحد أعضاء الهيئة في وقت لاحق قائلاً: ((أعتقد أنهم يحتاجون أحداً ليذكرهم بالنزاهة)).

ويشكّل الحكم في القضية الفيدرالية انتكاسة كبيرة لما أصبح اليوم ماكينات لصنع المال، وكان إطلاق ((أبل)) أول متجر تطبيقات لهواتف ((آيفون)) منذ 15 عاماً، إرساء لسوق تجزئة جديدة للبرمجيات، وهي ليست افتراضية فحسب، وإنما أيضاً أكثر إدراراً للربح من متاجر سوبر ماركت. واليوم، تكتشف المحاكم والجهات التنظيمية ذات الصلة بمكافحة الاحتكار مدى ربح هذا الابتكار.

ويعد تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة ((إيبك غيمز))، مطورة ((فورتنايت))، هو من يواصل قول ذلك، وقد خسرت ((إيبك غيمز)) قضية مماثلة ضد ((أبل)) في سنة 2021، حينما حكمت القاضية إلى حد كبير لمصلحة الأخيرة، على الرغم من قبولها مسألة جنيها أرباحاً ((مرتفعة على نحو غير عادي)) من متجرها للتطبيقات، ولكن فوز ((إيبك)) هذا الأسبوع يثأر لإصرار سويني.

وتحظى الشركتان بقوة كبيرة، بما أن مستخدمي ((آيفون)) يتحتم عليهم تحميل التطبيقات من متجر ((أبل))، كما يحمّل مستخدمو الهواتف التي يشغلها نظام ((أندرويد)) 90% من التطبيقات من متجر ((غوغل بلاي))، وهذه المسألة صارت موضع تساؤلات، وتعكف ((غوغل)) على الاستئناف على الحكم، ولذلك فقد علق مارك لاملي، أستاذ القانون لدى جامعة ((ستانفورد)) قائلاً: ((إن هذا الحكم يُحدث خرقاً في سور الحديقة المُسوّرة)).

وسخر مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ((ميتا)) التي تملك متجراً لتطبيقات سماعة الواقع الافتراضي الخاصة بها، من أن مؤسسي ((تويتر)) ((قادوا سيارة للبهلوانات إلى داخل منجم للذهب وسقطوا فيه))، أما ستيف جوبز فيبدو أنه قاد سيارة ((مرسيدس - بنز))، فقد توصلت ((أبل)) لسياسة تسعيرها مصادفة، فكانت تفرض رسوماً قدرها 30% على المطورين الذين يبيعون تطبيقاتهم في متجرها.

وكانت فكرة متجر التطبيقات حديثة وقتها، بما أن الشركة كانت أطلقت هاتف ((آيفون)) قبل ذلك بعام، ولم يبدُ مزعجاً فرض ((أبل)) رسوماً تشابه هوامش المبيعات بالمتاجر الحقيقية، فقد حققت ((والمارت))، مثلاً، أرباحاً إجمالية قدرها 24% هذا العام من منتجات تبيعها على رفوف متاجرها، على الرغم مما يُعرف عنها أنها تقدم ((أسعاراً يومية أقل)).

وسارت سوق ((أندرويد)) على خطى ((أبل))، والتي أصبحت ((غوغل بلاي)) لاحقاً. وتمتدح ((أبل)) متجرها لتسهيله للمطورين بيع برمجياتهم بأسعار أقل، وليس لديها حدود لمساحة الرفوف مثل متاجر سوبر ماركت، ويمكن للمطورين عرض تطبيقاتهم المجانية من دون أي تكلفة، على الرغم من دفعهم رسوماً قدرها 99 دولاراً سنوياً لـ((أبل))، ولكن لا تُفرض عليهم رسوم إلا لقاء التطبيقات المدفوعة.

إذن، الأمر معقول حتى الآن، ولكن هناك اختلافات كبيرة بين متاجر التطبيقات وسوبر ماركت في العالم الحقيقي إذ يتعين على الأخيرة بناء متجر وإدارته وكذلك مراكز توزيع، وتوظيف موظفي حسابات عند الخروج وآخرين لملء الرفوف، إلى جانب التسويق على نطاق واسع وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك، وبعد احتساب هذه التكاليف كافة، تتراجع هوامش ربح المتاجر إلى ما يقل عن 10%، ولذلك، بلغ هامش ((والمارت)) التشغيلي هذا العام قرابة 4%.

الأمر على الجانب الآخر، أكثر سهولة بالنسبة لمتاجر التطبيقات، إذ تقل كثيراً تكلفة تشغيل هذه المتاجر، التي تتمتع بقوة سوقية، مثل ((أبل)) و((غوغل))، بإمكانها الحصول على مزيد من المال كلما زاد عدد التطبيقات المعروضة، ويحوي متجر ((أبل)) 1.8 مليون تطبيق، وعلى الرغم من أن أكثر من 80% من هذه التطبيقات مجانية، اتفقت القاضية في سنة 2021 مع تقديرات بأن هوامش التشغيل تزيد على 70%.

وبخلاف كونها أكثر ربحاً بمرات كثيرة من ((والمارت))، تتمتع متاجر التطبيقات بميزة أخرى فبينما يمكن للمتسوقين تبديل متاجر سوبر ماركت التي يشترون منها حاجاتهم إذا كان أحدها يفرض رسوماً أعلى من الآخر، فإنه من الصعب الانتقال من متجر ((آيفون)) إلى ذلك الخاص بـ((أندرويد))، إذا كان التطبيق باهظاً للغاية، وقد يواجه متجر ((غوغل بلاي)) منافسة من بعض متاجر التطبيقات على نظام ((أندرويد))، في حين تتفرّد ((أبل)) تماماً بنظام ((آي أو إس)).

وحكمت القاضية في قضية ((أبل))، بأن متجر تطبيقاتها ناجح للغاية، ولكن ((النجاح ليس غير قانوني))، بيد أن ((غوغل)) كانت أقل حظاً هذا الأسبوع، ولم تنبهر هيئة المحلفين بتقديم ((غوغل)) حوافز مالية لبعض المطورين لكي يظلوا في ((غوغل بلاي)) بدلاً من انشقاقهم والتوجه لمتاجر تطبيقات أخرى، ولكن ((غوغل)) عرّضت نفسها لوضع مكشوف من الناحية القانونية؛ بمحاولتها كبح التنافسية والإبقاء على هيمنتها، وكذلك بحذف بعض الرسائل الداخلية أوتوماتيكياً.

وانطوت واحدة من الصعوبات التي تواجه ((غوغل)) على اضطرارها لإثبات حُجتها لهيئة المحلفين، وليس للقاضي فحسب، ولا يُعد كسب هذا القدر من المال إيجابياً، مهما كانت الحُجج القانونية رائعة، وقد اعترف كل من ((غوغل)) و((أبل)) بهذا ضمنياً، بخفضهما الرسوم المفروضة على صغار المطورين، فتآكلت نسبة 30% الأصلية، واليوم، يدفع تقريباً كل مطوري تطبيقات ((غوغل بلاي)) 15% أو أقل.

ووجدت ((غوغل)) في سويني نداً شرساً، ولكن على ما يبدو فقد جنت على نفسها براقش، وتشكّل برمجيات الألعاب أكثر من 70% من قوام إيرادات متجر التطبيقات، ينبع أغلبها من مدفوعات داخل التطبيقات لقاء سلع افتراضية وملحقات إضافية، وإذا ما وجدت نفسك في وضع حرج في قضية احتكار، فسيكون فرض أعباء الرسوم على مطوري العوالم الافتراضية، مثل ((فورتنايت))، محفوفاً بالأخطار.

القضية في النهاية مالية، ولم تكن ((أبل)) لتعرف أن اختراعها سيعمل بهذه الكفاءة، ولكنها و((غوغل)) صارتا تديران اثنين من أعلى المتاجر ربحاً في التاريخ، ولا يهم كيف وجدتا منجم الذهب، فهما تديرانه حالياً.