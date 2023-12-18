شراكة بين «إمداد» و«تاليسن» لتطوير حلول إدارة الطاقة

أبرمت مجموعة ((إمداد))، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، شراكة استراتيجية مع شركة ((تاليسن تكنولوجيز))، لتطوير حلول ذكية جديدة مدعومة بالبيانات لتحسين استهلاك الطاقة وتعزيز رفاهية السكان.

ووبإمكان عملاء إمداد وشركائها الاستفادة من هذه الشراكة والحصول على خدمات إدارة المرافق المتكاملة التي تقدم أحدث التقنيات بسهولة وبأعلى مستويات الجودة.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل شركة ((امتداد))، وحدة الأعمال التابعة لمجموعة ((إمداد)) التي تركز على إدارة الطاقة المستدامة والفعالة من حيث التكلفة. وستتمكن شركة ((امتداد)) وكجزء من هذا التعاون، من الاستفادة من منصة تاليسن للاستدامة المؤسسية لتطوير ونشر حلول مبتكرة لتسهيل إدارة موارد الطاقة بأفضل صورة ممكنة، عبر تسخير تقنيات إنترنت الأشياء وتحليل البيانات المتقدمة.

وتمثل ((خدمة مركز التحكم في الأوامر))، أهم الحلول الذكية التي ستستفيد منها ((امتداد))، فيما تشتمل حزمة الحلول الكاملة على ميزات إضافية من أهمها: نظام مراقبة الطاقة وترشيد استخدامها، والتحقق الآلي من فواتير المرافق، واكتشاف الأخطاء وتشخيصها بواسطة البيانات.

وتتيح الشراكة مع ((تاليسن))، خيارات واسعة لتفعيل مبادرات إمداد في مجالات تطوير الموارد البشرية، والابتكار التكنولوجي، وتنمية الإيرادات، والكفاءة التشغيلية، والاستدامة.

كما ستدعم خبرات تاليسن وقدراتها التقنية، تمكين الموارد البشرية في ((إمداد)) عبر تبادل المعرفة وتحسين المهارات، والاستفادة المثلى من إمكانات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل أنماط استخدام الطاقة، واكتشاف أخطاء المعدات، وتقديم رؤى تنبؤية للحلول التقنية مستقبلاً.